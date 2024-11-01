УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Перед началом тура в чемпионате лидируют "Динамо" и "Александрия", которые имеют одинаковое количество очков.

2-4 ноября состоятся матчи двенадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу: "Карпаты" примут "Левый Берег", а "Шахтер" померяется силами с "Черноморцем".

В воскресенье "Ворскла" встретится с "Колосом", "Александрия" будет принимать "Полесье", а "Динамо" сыграет с "Ингульцом".

Завершится тур в понедельник: "Оболонь" сойдется с "Вересом", "Кривбасс" сразится с "Рухом", а "Заря" будет противостоять ЛНЗ.

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Ингулец" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.

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Таблица УПЛ после 11-го тура

Таблица УПЛ после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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