УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Перед началом тура в чемпионате лидируют "Динамо" и "Александрия", которые имеют одинаковое количество очков.
2-4 ноября состоятся матчи двенадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в субботу: "Карпаты" примут "Левый Берег", а "Шахтер" померяется силами с "Черноморцем".
В воскресенье "Ворскла" встретится с "Колосом", "Александрия" будет принимать "Полесье", а "Динамо" сыграет с "Ингульцом".
Завершится тур в понедельник: "Оболонь" сойдется с "Вересом", "Кривбасс" сразится с "Рухом", а "Заря" будет противостоять ЛНЗ.
Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Ингулец" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|Суббота, 2 ноября
|15:30
|КАРПАТЫ
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Воскресенье, 3 ноября
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КОЛОС
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Понедельник, 4 ноября
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|КРИВБАСС
|_:_
|РУХ
|18:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ЛНЗ
Таблица УПЛ после 11-го тура
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