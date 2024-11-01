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УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 12-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" / Фото: ФК Динамо Киев

Перед началом тура в чемпионате лидируют "Динамо" и "Александрия", которые имеют одинаковое количество очков.

2-4 ноября состоятся матчи двенадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в субботу: "Карпаты" примут "Левый Берег", а "Шахтер" померяется силами с "Черноморцем".

В воскресенье "Ворскла" встретится с "Колосом", "Александрия" будет принимать "Полесье", а "Динамо" сыграет с "Ингульцом".

Завершится тур в понедельник: "Оболонь" сойдется с "Вересом", "Кривбасс" сразится с "Рухом", а "Заря" будет противостоять ЛНЗ.

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Ингулец" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
Суббота, 2 ноября
15:30 КАРПАТЫ Карпаты _:_ Левый Берег ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
18:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
Воскресенье, 3 ноября
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Колос КОЛОС
15:30 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Понедельник, 4 ноября
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Вереск ВЕРЕС
15:30 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Движение РУХ
18:00 ЗАРЯ Заря _:_ ЛНЗ ЛНЗ

Таблица УПЛ после 11-го тура

Таблица УПЛ после 11-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 11-го тура / Фото: flashscore.ua

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