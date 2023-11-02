УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" сыграет с "Шахтером", а в поединке лидеров чемпионата встретятся "Полесье" и "Кривбасс".
3 – 6 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура начнется в пятницу всеукраинским футбольным дерби между "Динамо" и "Шахтером".
На субботу запланирован только один поединок: ЛНЗ будет принимать "Колос".
В воскресенье "Минай" сойдется с "Ворсклой", "Черноморец" сыграет против "Металлиста 1925", а "Заря" померяется силами с "Вересом".
Завершится тур тремя играми в понедельник. Очную дуэль проведут лидеры чемпионата – "Полесье" и "Кривбасс". Также "Днепр-1" примет "Александрию", а "Рух" поборется против "Оболони".
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Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".
- После 12-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (26 очков). Далее расположились "Полесье" (25), "Днепр-1" (24) и "Шахтер" (21, две игры в запасе).
- Матчи 14-го тура УПЛ состоятся 10 – 12 ноября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Пятница, 3 ноября
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|ШАХТЕР
|Суббота, 4 ноября
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|КОЛОС
|Воскресенье, 5 ноября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ЗАРЯ
|Понедельник, 6 ноября
|15:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|КРИВБАСС
|17:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|19:00
|РУХ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
Таблица УПЛ после 12-го тура
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