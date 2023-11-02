УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" сыграет с "Шахтером", а в поединке лидеров чемпионата встретятся "Полесье" и "Кривбасс".

3 – 6 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу всеукраинским футбольным дерби между "Динамо" и "Шахтером".

На субботу запланирован только один поединок: ЛНЗ будет принимать "Колос".

В воскресенье "Минай" сойдется с "Ворсклой", "Черноморец" сыграет против "Металлиста 1925", а "Заря" померяется силами с "Вересом".

Завершится тур тремя играми в понедельник. Очную дуэль проведут лидеры чемпионата – "Полесье" и "Кривбасс". Также "Днепр-1" примет "Александрию", а "Рух" поборется против "Оболони".

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Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Шахтер".

После 12-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (26 очков). Далее расположились "Полесье" (25), "Днепр-1" (24) и "Шахтер" (21, две игры в запасе).

Матчи 14-го тура УПЛ состоятся 10 – 12 ноября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 12-го тура

Таблица УПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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