УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Болельщики "Шахтера" / © ФК Шахтер

Реклама

С 21 по 24 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 21 ноября, когда ЛНЗ сразится с "Полтавой".

В субботу, 22 ноября, "Карпаты" примут "Металлист 1925", "Динамо" приедет в гости к "Колосу", а лидер чемпионата "Шахтер" сыграет против "Оболони".

Реклама

В воскресенье, 23 ноября, "Кривбасс" встретится с "Вересом", "Полесье" будет принимать "Эпицентр", а "Рух" поборется с "Кудровкой".

Завершится тур в понедельник, 24 ноября: "Заря" померяется силами с "Александрией".

Расписание и результаты матчей 13-го тура УПЛ

Пятница, 21 ноября

15:30 "Полтава" – ЛНЗ

Реклама

Суббота, 22 ноября

13:00 "Карпаты" – "Металлист 1925"

15:30 "Колос" – "Динамо"

18:00 "Оболонь" – "Шахтер"

Реклама

Воскресенье, 23 ноября

13:00 "Кривбасс" – "Верес"

15:30 "Полесье" – "Эпицентр"

18:00 "Рух" – "Кудровка"

Реклама

Понедельник, 24 ноября

18:00 "Заря" – "Александрия"

Таблица УПЛ после 12-го тура

Таблица УПЛ после 12-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что определились все возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026.