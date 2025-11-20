- Дата публикации
УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 13-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 21 по 24 ноября состоятся матчи 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 21 ноября, когда ЛНЗ сразится с "Полтавой".
В субботу, 22 ноября, "Карпаты" примут "Металлист 1925", "Динамо" приедет в гости к "Колосу", а лидер чемпионата "Шахтер" сыграет против "Оболони".
В воскресенье, 23 ноября, "Кривбасс" встретится с "Вересом", "Полесье" будет принимать "Эпицентр", а "Рух" поборется с "Кудровкой".
Завершится тур в понедельник, 24 ноября: "Заря" померяется силами с "Александрией".
Расписание и результаты матчей 13-го тура УПЛ
Пятница, 21 ноября
15:30 "Полтава" – ЛНЗ
Суббота, 22 ноября
13:00 "Карпаты" – "Металлист 1925"
15:30 "Колос" – "Динамо"
18:00 "Оболонь" – "Шахтер"
Воскресенье, 23 ноября
13:00 "Кривбасс" – "Верес"
15:30 "Полесье" – "Эпицентр"
18:00 "Рух" – "Кудровка"
Понедельник, 24 ноября
18:00 "Заря" – "Александрия"
Таблица УПЛ после 12-го тура
