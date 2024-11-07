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УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Полесье" – "Динамо" / Фото: ФК Динамо Киев

В центральном поединке тура "Динамо" будет принимать "Полесье".

8-10 ноября состоятся матчи тринадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Черноморец" примет "Ворсклу", а "Левый Берег" на своем поле сразится с "Ингульцом".

В субботу ЛНЗ дома сыграет против "Оболони", "Александрия" будет принимать "Карпаты", а "Кривбасс" приедет в гости к "Колосу".

Завершится тур в воскресенье: "Верес" в родных стенах встретится с "Рухом", "Шахтер" померяется силами с "Зарей", а в центральном поединке будут сильнейшего определять "Динамо" и "Полесье".

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Полесье" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
Пятница, 8 ноября
15:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Ворскла ВОРСКЛА
18:00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Левый Берег _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Суббота, 9 ноября
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:30 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Карпаты КАРПАТЫ
18:00 КОЛОС Колос _:_ Кривбасс КРИВБАСС
Воскресенье, 10 ноября
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Движение РУХ
15:30 ШАХТЕР Шахтер _:_ Заря ЗАРЯ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ

Таблица УПЛ после 12-го тура

Таблица УПЛ после 12-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

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