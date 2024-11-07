УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

8-10 ноября состоятся матчи тринадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Черноморец" примет "Ворсклу", а "Левый Берег" на своем поле сразится с "Ингульцом".

В субботу ЛНЗ дома сыграет против "Оболони", "Александрия" будет принимать "Карпаты", а "Кривбасс" приедет в гости к "Колосу".

Завершится тур в воскресенье: "Верес" в родных стенах встретится с "Рухом", "Шахтер" померяется силами с "Зарей", а в центральном поединке будут сильнейшего определять "Динамо" и "Полесье".

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Полесье" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Таблица УПЛ после 12-го тура

Таблица УПЛ после 12-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Динамо – Ференцварош: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы

Известное португальское издание назвало вратаря сборной Украины российским голкипером: он отреагировал

"Шахтер" совершил камбэк против "Янг Бойз" и одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов (видео)