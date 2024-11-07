УПЛ: расписание и результаты матчей 13-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Динамо" будет принимать "Полесье".
8-10 ноября состоятся матчи тринадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу: "Черноморец" примет "Ворсклу", а "Левый Берег" на своем поле сразится с "Ингульцом".
В субботу ЛНЗ дома сыграет против "Оболони", "Александрия" будет принимать "Карпаты", а "Кривбасс" приедет в гости к "Колосу".
Завершится тур в воскресенье: "Верес" в родных стенах встретится с "Рухом", "Шахтер" померяется силами с "Зарей", а в центральном поединке будут сильнейшего определять "Динамо" и "Полесье".
Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Полесье" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.
Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|Пятница, 8 ноября
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ВОРСКЛА
|18:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Суббота, 9 ноября
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|КАРПАТЫ
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|КРИВБАСС
|Воскресенье, 10 ноября
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|РУХ
|15:30
|ШАХТЕР
|_:_
|ЗАРЯ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
Таблица УПЛ после 12-го тура
Читайте также:
Динамо – Ференцварош: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги Европы
Известное португальское издание назвало вратаря сборной Украины российским голкипером: он отреагировал
"Шахтер" совершил камбэк против "Янг Бойз" и одержал первую победу в сезоне Лиги чемпионов (видео)