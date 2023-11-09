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УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Александр Шовковский / Фото: ФК Динамо Киев

В центральных поединках этого тура "Кривбасс" будет принимать "Динамо", а "Шахтер" сойдется с "Днепром-1".

10 – 12 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу игрой между "Колосом" и "Минаем".

В субботу "Оболонь" встретится с "Ворсклой", "Полесье" примет "Металлист 1925", а "Александрия" померяется силами с "Вересом".

Завершится тур четырьмя поединками в воскресенье. "Кривбасс" будет принимать "Динамо", которое после отставки Мирчи Луческу возглавил Александр Шовковский. Кроме того, "Заря" сразится против ЛНЗ, "Черноморец" сойдется с "Рухом", а "Шахтер" после сенсационной победы над "Барселоной" в Лиге чемпионов сыграет с "Днепром-1".

Добавим, что матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – ЛНЗ.

  • После 13-го тура таблицу УПЛ возглавляют "Кривбасс" и "Днепр-1" (по 27 очков). Далее следуют "Полесье" (26) и "Шахтер" (24, две игры в запасе).
  • Матчи 15-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, 24 – 27 ноября.
  • В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Пятница, 10 ноября
17:00 КОЛОС Колос _:_ Минай МИНАЙ
Суббота, 11 ноября
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
17:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Вереск ВЕРЕС
Воскресенье, 12 ноября
13:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Динамо ДИНАМО
14:00 ЗАРЯ Заря _:_ ЛНЗ ЛНЗ
17:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Движение РУХ
19:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1

Таблица УПЛ после 13-го тура

Таблица УПЛ после 13-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
175
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