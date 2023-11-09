УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральных поединках этого тура "Кривбасс" будет принимать "Динамо", а "Шахтер" сойдется с "Днепром-1".

10 – 12 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу игрой между "Колосом" и "Минаем".

В субботу "Оболонь" встретится с "Ворсклой", "Полесье" примет "Металлист 1925", а "Александрия" померяется силами с "Вересом".

Завершится тур четырьмя поединками в воскресенье. "Кривбасс" будет принимать "Динамо", которое после отставки Мирчи Луческу возглавил Александр Шовковский. Кроме того, "Заря" сразится против ЛНЗ, "Черноморец" сойдется с "Рухом", а "Шахтер" после сенсационной победы над "Барселоной" в Лиге чемпионов сыграет с "Днепром-1".

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После 13-го тура таблицу УПЛ возглавляют "Кривбасс" и "Днепр-1" (по 27 очков). Далее следуют "Полесье" (26) и "Шахтер" (24, две игры в запасе).

Матчи 15-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, 24 – 27 ноября.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 13-го тура

Таблица УПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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