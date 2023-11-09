УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральных поединках этого тура "Кривбасс" будет принимать "Динамо", а "Шахтер" сойдется с "Днепром-1".
10 – 12 ноября состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура начнется в пятницу игрой между "Колосом" и "Минаем".
В субботу "Оболонь" встретится с "Ворсклой", "Полесье" примет "Металлист 1925", а "Александрия" померяется силами с "Вересом".
Завершится тур четырьмя поединками в воскресенье. "Кривбасс" будет принимать "Динамо", которое после отставки Мирчи Луческу возглавил Александр Шовковский. Кроме того, "Заря" сразится против ЛНЗ, "Черноморец" сойдется с "Рухом", а "Шахтер" после сенсационной победы над "Барселоной" в Лиге чемпионов сыграет с "Днепром-1".
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Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – ЛНЗ.
- После 13-го тура таблицу УПЛ возглавляют "Кривбасс" и "Днепр-1" (по 27 очков). Далее следуют "Полесье" (26) и "Шахтер" (24, две игры в запасе).
- Матчи 15-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, 24 – 27 ноября.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|Пятница, 10 ноября
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|МИНАЙ
|Суббота, 11 ноября
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|17:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ВЕРЕС
|Воскресенье, 12 ноября
|13:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ДИНАМО
|14:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|РУХ
|19:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ДНЕПР-1
Таблица УПЛ после 13-го тура
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