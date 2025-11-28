- Дата публикации
УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 14-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 28 ноября по 1 декабря состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 28 ноября, когда "Колос" приедет в гости к "Оболони".
В субботу, 29 ноября, ЛНЗ примет "Кудровку", а "Верес" встретится с "Карпатами".
В воскресенье, 30 ноября, "Александрия" сразится с "Рухом", "Металлист 1925" померяется силами с "Эпицентром", а "Полесье" будет принимать "Зарю".
Завершится тур в понедельник, 1 декабря: "Динамо" в первом матче после увольнения Александра Шовковского с поста главного тренера примет "Полтаву", а лидер чемпионата "Шахтер" в центральном поединке тура сойдется с "Кривбассом".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Полтава".
Расписание и результаты матчей 14-го тура УПЛ
Пятница, 28 ноября
18:00 "Оболонь" – "Колос"
Суббота, 29 ноября
15:30 ЛНЗ – "Кудровка"
18:00 "Верес" – "Карпаты"
Воскресенье, 30 ноября
13:00 "Александрия" – "Рух"
15:30 "Эпицентр" – "Металлист 1925"
18:00 "Полесье" – "Заря"
Понедельник, 1 декабря
15:30 "Динамо" – "Полтава"
18:00 "Шахтер" – "Кривбасс"
Таблица УПЛ после 13-го тура
