УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

С 28 ноября по 1 декабря состоятся матчи 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 28 ноября, когда "Колос" приедет в гости к "Оболони".

В субботу, 29 ноября, ЛНЗ примет "Кудровку", а "Верес" встретится с "Карпатами".

В воскресенье, 30 ноября, "Александрия" сразится с "Рухом", "Металлист 1925" померяется силами с "Эпицентром", а "Полесье" будет принимать "Зарю".

Завершится тур в понедельник, 1 декабря: "Динамо" в первом матче после увольнения Александра Шовковского с поста главного тренера примет "Полтаву", а лидер чемпионата "Шахтер" в центральном поединке тура сойдется с "Кривбассом".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Полтава".

Расписание и результаты матчей 14-го тура УПЛ

Пятница, 28 ноября

18:00 "Оболонь" – "Колос"

Суббота, 29 ноября

15:30 ЛНЗ – "Кудровка"

18:00 "Верес" – "Карпаты"

Воскресенье, 30 ноября

13:00 "Александрия" – "Рух"

15:30 "Эпицентр" – "Металлист 1925"

18:00 "Полесье" – "Заря"

Понедельник, 1 декабря

15:30 "Динамо" – "Полтава"

18:00 "Шахтер" – "Кривбасс"

Таблица УПЛ после 13-го тура

Таблица УПЛ после 13-го тура / © flashscore.ua

