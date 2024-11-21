УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Текущими лидерами чемпионата являются "Динамо" и "Александрия", которые опережают "Шахтер" на 6 очков.
22-25 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Карпаты" будут принимать "Колос".
В субботу "Ворскла" на своем поле сыграет против ЛНЗ, "Динамо" дома сразится с "Черноморцем", а "Шахтер" встретится с "Ингульцом".
В воскресенье "Кривбасс" приедет в гости к "Оболони", "Александрия" на выезде сойдется с "Вересом", а "Рух" в родных стенах будет противостоять "Левому Берегу".
Завершится тур в понедельник: "Полесье" в домашнем матче попытается одолеть "Зарю".
Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Черноморец" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
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|Пятница, 22 ноября
|18:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|КОЛОС
|Суббота, 23 ноября
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЛНЗ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Воскресенье, 24 ноября
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|КРИВБАСС
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|18:00
|РУХ
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|Понедельник, 25 ноября
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ЗАРЯ
Таблица УПЛ после 13-го тура
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