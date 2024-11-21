УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Текущими лидерами чемпионата являются "Динамо" и "Александрия", которые опережают "Шахтер" на 6 очков.

22-25 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Карпаты" будут принимать "Колос".

В субботу "Ворскла" на своем поле сыграет против ЛНЗ, "Динамо" дома сразится с "Черноморцем", а "Шахтер" встретится с "Ингульцом".

В воскресенье "Кривбасс" приедет в гости к "Оболони", "Александрия" на выезде сойдется с "Вересом", а "Рух" в родных стенах будет противостоять "Левому Берегу".

Завершится тур в понедельник: "Полесье" в домашнем матче попытается одолеть "Зарю".

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Черноморец" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.

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Таблица УПЛ после 13-го тура

Таблица УПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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