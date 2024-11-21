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УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" / Фото: ФК Динамо Киев

Текущими лидерами чемпионата являются "Динамо" и "Александрия", которые опережают "Шахтер" на 6 очков.

22-25 ноября состоятся матчи четырнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Карпаты" будут принимать "Колос".

В субботу "Ворскла" на своем поле сыграет против ЛНЗ, "Динамо" дома сразится с "Черноморцем", а "Шахтер" встретится с "Ингульцом".

В воскресенье "Кривбасс" приедет в гости к "Оболони", "Александрия" на выезде сойдется с "Вересом", а "Рух" в родных стенах будет противостоять "Левому Берегу".

Завершится тур в понедельник: "Полесье" в домашнем матче попытается одолеть "Зарю".

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Черноморец" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
Пятница, 22 ноября
18:00 КАРПАТЫ Карпаты _:_ Колос КОЛОС
Суббота, 23 ноября
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ ЛНЗ ЛНЗ
15:30 ДИНАМО Динамо _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
18:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Воскресенье, 24 ноября
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Кривбасс КРИВБАСС
15:30 ВЕРЕС Вереск _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
18:00 РУХ Движение _:_ Левый Берег ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
Понедельник, 25 ноября
18:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Заря ЗАРЯ

Таблица УПЛ после 13-го тура

Таблица УПЛ после 13-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 13-го тура / Фото: flashscore.ua

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