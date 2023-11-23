УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральном поединке тура "Шахтер" сыграет против "Полесья".
24 – 27 ноября состоятся матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура начнется в пятницу сразу же центральным матчем, в котором "Шахтер" встретится с "Полесьем".
В субботу "Кривбасс" на выезде сыграет с "Минаем", "Верес" примет "Металлист 1925", а "Ворскла" дома будет противостоять ЛНЗ.
В воскресенье "Александрия" на своем поле сразится против "Оболони", а "Динамо" под руководством Александра Шовковского будет принимать "Рух". На понедельник вынесен матч "Днепра-1" с "Черноморцем".
Поединок между "Колосом" и "Зарей" был перенесен из-за встречи луганцев в Лиге конференций с "Маккаби" Тель-Авив, которая состоится в субботу, 25 ноября.
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Отметим, что на нашем сайте будут доступны онлайн-видеотрансляции матчей "Динамо" – "Рух" и "Днепр-1" – "Черноморец".
- После 14-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (30 очков). На втором месте идет "Полесье" (29), на третьей позиции находится "Кривбасс" (27). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (24), который имеет две игры в запасе.
- Матчи 16-го тура УПЛ состоятся 1 – 4 декабря.
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
|Пятница, 24 ноября
|19:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Суббота, 25 ноября
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|КРИВБАСС
|15:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|17:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЛНЗ
|Воскресенье, 26 ноября
|15:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|17:00
|ДИНАМО
|_:_
|РУХ
|Понедельник, 27 ноября
|17:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Перенесено
|КОЛОС
|_:_
|ЗАРЯ
Таблица УПЛ после 14-го тура
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