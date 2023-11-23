УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

В центральном поединке тура "Шахтер" сыграет против "Полесья".

24 – 27 ноября состоятся матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу сразу же центральным матчем, в котором "Шахтер" встретится с "Полесьем".

В субботу "Кривбасс" на выезде сыграет с "Минаем", "Верес" примет "Металлист 1925", а "Ворскла" дома будет противостоять ЛНЗ.

В воскресенье "Александрия" на своем поле сразится против "Оболони", а "Динамо" под руководством Александра Шовковского будет принимать "Рух". На понедельник вынесен матч "Днепра-1" с "Черноморцем".

Поединок между "Колосом" и "Зарей" был перенесен из-за встречи луганцев в Лиге конференций с "Маккаби" Тель-Авив, которая состоится в субботу, 25 ноября.

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Отметим, что на нашем сайте будут доступны онлайн-видеотрансляции матчей "Динамо" – "Рух" и "Днепр-1" – "Черноморец".

После 14-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (30 очков). На втором месте идет "Полесье" (29), на третьей позиции находится "Кривбасс" (27). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (24), который имеет две игры в запасе.

Матчи 16-го тура УПЛ состоятся 1 – 4 декабря.

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, которые соревнуются в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 14-го тура

Таблица УПЛ после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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