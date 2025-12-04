УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Карпаты" Львов / © ФК Карпаты

С 5 по 8 декабря состоятся матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 5 декабря, когда "Заря" посоревнуется с "Карпатами".

В субботу, 6 декабря, ЛНЗ примет "Оболонь", "Шахтер" встретится с "Колосом", а "Динамо" в поединке с "Кудровкой" попытается прервать свою четырехматчевую серию поражений в УПЛ, которая является клубным антирекордом.

В воскресенье, 7 декабря, "Кривбасс" примет "Александрию", "Металлист 1925" сойдется с "Вересом", а "Полесье" сразится с "Рухом".

Завершится тур в понедельник, 8 декабря: "Полтава" после сенсационной победы над "Динамо" померяется силами с "Эпицентром".

Расписание и результаты матчей 15-го тура УПЛ

Пятница, 5 декабря

18:00 "Заря" – "Карпаты"

Суббота, 6 декабря

13:00 ЛНЗ – "Оболонь"

15:30 "Колос" – "Шахтер"

18:00 "Кудровка" – "Динамо"

Воскресенье, 7 декабря

13:00 "Кривбасс" – "Александрия"

15:30 "Металлист 1925" – "Верес"

18:00 "Рух" – "Полесье"

Понедельник, 8 декабря

15:30 "Полтава" – "Эпицентр"

Таблица УПЛ после 14-го тура

Таблица УПЛ после 14-го тура / © flashscore.ua

Также мы рассказывали, что ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.