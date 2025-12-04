- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 15-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 5 по 8 декабря состоятся матчи 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 5 декабря, когда "Заря" посоревнуется с "Карпатами".
В субботу, 6 декабря, ЛНЗ примет "Оболонь", "Шахтер" встретится с "Колосом", а "Динамо" в поединке с "Кудровкой" попытается прервать свою четырехматчевую серию поражений в УПЛ, которая является клубным антирекордом.
В воскресенье, 7 декабря, "Кривбасс" примет "Александрию", "Металлист 1925" сойдется с "Вересом", а "Полесье" сразится с "Рухом".
Завершится тур в понедельник, 8 декабря: "Полтава" после сенсационной победы над "Динамо" померяется силами с "Эпицентром".
Расписание и результаты матчей 15-го тура УПЛ
Пятница, 5 декабря
18:00 "Заря" – "Карпаты"
Суббота, 6 декабря
13:00 ЛНЗ – "Оболонь"
15:30 "Колос" – "Шахтер"
18:00 "Кудровка" – "Динамо"
Воскресенье, 7 декабря
13:00 "Кривбасс" – "Александрия"
15:30 "Металлист 1925" – "Верес"
18:00 "Рух" – "Полесье"
Понедельник, 8 декабря
15:30 "Полтава" – "Эпицентр"
Таблица УПЛ после 14-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу.
Также мы рассказывали, что ТЦК мобилизовал известного экс-футболиста "Динамо" и сборной Украины.