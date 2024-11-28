УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Сейчас в чемпионате лидирует "Динамо", опережая на два очка "Александрию".

С 29 ноября по 2 декабря состоятся матчи пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Ворскла" встретится с "Ингульцом".

В субботу ЛНЗ примет "Верес", "Кривбасс" сойдется с "Полесьем", а "Левый Берег" сыграет против "Оболони".

В воскресенье "Александрия" сразится с "Черноморцем", "Динамо" приедет в гости к "Колосу", а "Шахтер" поборется с "Рухом".

Завершится тур в понедельник игрой между "Зарей" и "Карпатами".

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Таблица УПЛ после 14-го тура

Таблица УПЛ после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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