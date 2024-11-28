УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Сейчас в чемпионате лидирует "Динамо", опережая на два очка "Александрию".
С 29 ноября по 2 декабря состоятся матчи пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Ворскла" встретится с "Ингульцом".
В субботу ЛНЗ примет "Верес", "Кривбасс" сойдется с "Полесьем", а "Левый Берег" сыграет против "Оболони".
В воскресенье "Александрия" сразится с "Черноморцем", "Динамо" приедет в гости к "Колосу", а "Шахтер" поборется с "Рухом".
Завершится тур в понедельник игрой между "Зарей" и "Карпатами".
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|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
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|Пятница, 29 ноября
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Суббота, 30 ноября
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|КРИВБАСС
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|18:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Воскресенье, 1 декабря
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|РУХ
|Понедельник, 2 декабря
|18:00
|ЗАРЯ
|_:_
|КАРПАТЫ
Таблица УПЛ после 14-го тура
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