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УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского / Фото: ФК Динамо Киев

Сейчас в чемпионате лидирует "Динамо", опережая на два очка "Александрию".

С 29 ноября по 2 декабря состоятся матчи пятнадцатого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Ворскла" встретится с "Ингульцом".

В субботу ЛНЗ примет "Верес", "Кривбасс" сойдется с "Полесьем", а "Левый Берег" сыграет против "Оболони".

В воскресенье "Александрия" сразится с "Черноморцем", "Динамо" приедет в гости к "Колосу", а "Шахтер" поборется с "Рухом".

Завершится тур в понедельник игрой между "Зарей" и "Карпатами".

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
Пятница, 29 ноября
15:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Суббота, 30 ноября
13:00 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Вереск ВЕРЕС
15:30 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
18:00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Левый Берег _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
Воскресенье, 1 декабря
13:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
15:30 КОЛОС Колос _:_ Динамо ДИНАМО
18:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Движение РУХ
Понедельник, 2 декабря
18:00 ЗАРЯ Заря _:_ Карпаты КАРПАТЫ

Таблица УПЛ после 14-го тура

Таблица УПЛ после 14-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 14-го тура / Фото: flashscore.ua

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