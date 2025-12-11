УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

ЛНЗ / facebook.com/fclnz

С 12 по 14 декабря состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Это последний тур в этом году, после него команды отправятся на зимнюю паузу.

Он начнется в пятницу, 12 декабря: "Александрия" примет "Кудровку", а "Оболонь" сойдется с "Металлистом 1925".

В субботу, 13 декабря, "Кривбасс" сразится с "Колосом", ЛНЗ будет противостоять "Заре", а "Полесье" встретится с "Карпатами".

Завершится тур в воскресенье, 14 декабря: "Полтава" поборется с "Рухом", "Динамо" будет принимать "Верес", а "Шахтер" померяется силами с "Эпицентром".

Расписание и результаты матчей 16-го тура УПЛ

Пятница, 12 декабря

15:30 "Александрия" – "Кудровка"

18:00 "Оболонь" – "Металлист 1925"

Суббота, 13 декабря

13:00 "Кривбасс" – "Колос"

15:30 ЛНЗ – "Заря"

18:00 "Полесье" – "Карпаты"

Воскресенье, 14 декабря

13:00 "Полтава" – "Рух"

15:30 "Динамо" – "Верес"

18:00 "Шахтер" – "Эпицентр"

Таблица УПЛ после 15-го тура

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Отметим, что после зимнего перерыва УПЛ вернется 17-м туром, базовой датой проведения матчей которого является 21 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что определено расписание матчей сборной Украины в случае выхода на ЧМ-2026 по футболу.