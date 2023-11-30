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УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Днепр-1" / Фото: СК Днепр-1

Поединок с участием лидера чемпионата "Днепра-1" можно будет посмотреть на нашем сайте.

1 – 4 декабря состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу поединком, в котором "Полесье" на своем поле встретится с "Вересом".

В субботу "Колос" сыграет против "Оболони", "Кривбасс" будет принимать "Александрию", а "Днепр-1" сразится с "Ворсклой". На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Ворскла".

В воскресенье "Динамо" на выезде сойдется с "Минаем", "Черноморец" примет ЛНЗ, а "Шахтер", который посреди недели обыграл "Антверпен" в Лиге чемпионов и гарантировал себе еврокубковую весну, померяется силами с "Металлистом 1925".

Завершится тур в понедельник игрой между "Зарей" и "Рухом". Онлайн-видеотрансляцию матча "Заря" – "Рух" также смотрите у нас на сайте.

К слову, матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 15-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (33 очка). Далее расположились "Кривбасс" и "Полесье" (по 30 баллов). Четвертое место занимает "Шахтер" (25 пунктов), который имеет две игры в запасе.
  • Матчи 17-го тура УПЛ состоятся 8 – 11 декабря. Ими закончится первая часть чемпионата. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата).
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Пятница, 1 декабря
17:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Вереск ВЕРЕС
Суббота, 2 декабря
13:00 КОЛОС Колос _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
17:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Воскресенье, 3 декабря
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Динамо ДИНАМО
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ ЛНЗ ЛНЗ
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Понедельник, 4 декабря
13:00 ЗАРЯ Заря _:_ Движение РУХ

Таблица УПЛ после 15-го тура

Таблица УПЛ после 15-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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Дата публикации
Просмотры
144
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