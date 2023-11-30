УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Поединок с участием лидера чемпионата "Днепра-1" можно будет посмотреть на нашем сайте.
1 – 4 декабря состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура начнется в пятницу поединком, в котором "Полесье" на своем поле встретится с "Вересом".
В субботу "Колос" сыграет против "Оболони", "Кривбасс" будет принимать "Александрию", а "Днепр-1" сразится с "Ворсклой". На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Днепр-1" – "Ворскла".
В воскресенье "Динамо" на выезде сойдется с "Минаем", "Черноморец" примет ЛНЗ, а "Шахтер", который посреди недели обыграл "Антверпен" в Лиге чемпионов и гарантировал себе еврокубковую весну, померяется силами с "Металлистом 1925".
Завершится тур в понедельник игрой между "Зарей" и "Рухом". Онлайн-видеотрансляцию матча "Заря" – "Рух" также смотрите у нас на сайте.
К слову, матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 15-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (33 очка). Далее расположились "Кривбасс" и "Полесье" (по 30 баллов). Четвертое место занимает "Шахтер" (25 пунктов), который имеет две игры в запасе.
- Матчи 17-го тура УПЛ состоятся 8 – 11 декабря. Ими закончится первая часть чемпионата. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата).
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Пятница, 1 декабря
|17:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ВЕРЕС
|Суббота, 2 декабря
|13:00
|КОЛОС
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:00
|КРИВБАСС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|17:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 3 декабря
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ДИНАМО
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ЛНЗ
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Понедельник, 4 декабря
|13:00
|ЗАРЯ
|_:_
|РУХ
Таблица УПЛ после 15-го тура
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