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УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Александрия" – "Динамо" / Фото: ФК Динамо Киев

Лидеры чемпионата "Динамо" и "Александрия" проведут второй подряд очный поединок.

5-9 декабря состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в четверг поединком, в котором действующий чемпион "Шахтер" сразится с "Ворсклой".

Продолжится тур в субботу: "Левый Берег" примет ЛНЗ, "Кривбасс" будет гостить у "Черноморца", а "Карпаты" дома встретятся с "Вересом".

В воскресенье "Заря" сойдется с "Ингульцом", "Колос" на своем стадионе сыграет против "Оболони", а в центральном матче тура в Киеве будут сильнейшего определять лидеры чемпионата "Динамо" и "Александрия".

Отметим, что на этой неделе "Динамо" и "Александрия" уже встречались в перенесенном матче 1-го тура УПЛ и не определили победителя (0:0) в поединке, который состоялся на стадионе "Ника" в Александрии.

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте. Поединок также покажут телеканалы 2+2 и UPL.TV.

Завершится тур в понедельник игрой между "Полесьем" и "Рухом".

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
Четверг, 5 декабря
18:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Ворскла ВОРСКЛА
Суббота, 7 декабря
13:00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Левый Берег _:_ ЛНЗ ЛНЗ
15:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Кривбасс КРИВБАСС
18:00 КАРПАТЫ Карпаты _:_ Вереск ВЕРЕС
Воскресенье, 8 декабря
13:00 ИНГУЛЕЦ Ингулец _:_ Заря ЗАРЯ
15:30 КОЛОС Колос _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
18:00 ДИНАМО Динамо _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
Понедельник, 9 декабря
18:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Движение РУХ

Таблица УПЛ после 15-го тура

Таблица УПЛ после 15-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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