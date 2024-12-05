УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

5-9 декабря состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в четверг поединком, в котором действующий чемпион "Шахтер" сразится с "Ворсклой".

Продолжится тур в субботу: "Левый Берег" примет ЛНЗ, "Кривбасс" будет гостить у "Черноморца", а "Карпаты" дома встретятся с "Вересом".

В воскресенье "Заря" сойдется с "Ингульцом", "Колос" на своем стадионе сыграет против "Оболони", а в центральном матче тура в Киеве будут сильнейшего определять лидеры чемпионата "Динамо" и "Александрия".

Отметим, что на этой неделе "Динамо" и "Александрия" уже встречались в перенесенном матче 1-го тура УПЛ и не определили победителя (0:0) в поединке, который состоялся на стадионе "Ника" в Александрии.

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте. Поединок также покажут телеканалы 2+2 и UPL.TV.

Завершится тур в понедельник игрой между "Полесьем" и "Рухом".

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Таблица УПЛ после 15-го тура

Таблица УПЛ после 15-го тура / Фото: flashscore.ua

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