УПЛ: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Лидеры чемпионата "Динамо" и "Александрия" проведут второй подряд очный поединок.
5-9 декабря состоятся матчи 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в четверг поединком, в котором действующий чемпион "Шахтер" сразится с "Ворсклой".
Продолжится тур в субботу: "Левый Берег" примет ЛНЗ, "Кривбасс" будет гостить у "Черноморца", а "Карпаты" дома встретятся с "Вересом".
В воскресенье "Заря" сойдется с "Ингульцом", "Колос" на своем стадионе сыграет против "Оболони", а в центральном матче тура в Киеве будут сильнейшего определять лидеры чемпионата "Динамо" и "Александрия".
Отметим, что на этой неделе "Динамо" и "Александрия" уже встречались в перенесенном матче 1-го тура УПЛ и не определили победителя (0:0) в поединке, который состоялся на стадионе "Ника" в Александрии.
Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Александрия" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте. Поединок также покажут телеканалы 2+2 и UPL.TV.
Завершится тур в понедельник игрой между "Полесьем" и "Рухом".
Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|Четверг, 5 декабря
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ВОРСКЛА
|Суббота, 7 декабря
|13:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ЛНЗ
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|КРИВБАСС
|18:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|ВЕРЕС
|Воскресенье, 8 декабря
|13:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ЗАРЯ
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Понедельник, 9 декабря
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|РУХ
Таблица УПЛ после 15-го тура
Читайте также:
"Жирона" вылетела из Кубка Испании в серии пенальти от команды с полевым игроком в воротах (видео)
"Арсенал" с Зинченко в стартовом составе обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
Мбаппе не забил пенальти: "Реал" неожиданно проиграл "Атлетику" в Ла Лиге (видео)