УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского / © ФК Динамо Киев

В пятницу, 20 февраля, украинская Премьер-лига (УПЛ) вернется после зимней паузы матчами 17-го тура.

Откроется "весенняя" часть чемпионата поединком, в котором "Верес" примет "Полтаву". В тот же день "Динамо" в Киеве встретится с "Рухом".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Рух".

В субботу, 21 февраля, сенсационный "зимний чемпион" ЛНЗ посоревнуется с "Эпицентром", а "Кривбасс" сойдется с "Металлистом 1925".

В воскресенье, 21 февраля, "Полесье" сыграет с "Колосом", а "Шахтер" сразится с "Карпатами".

Завершится тур в понедельник, 23 февраля: "Александрия" будет принимать "Оболонь", а "Заря" померяется силами с "Кудровкой".

Расписание и результаты матчей 17-го тура УПЛ

Пятница, 20 февраля

15:30 "Верес" – "Полтава"

18:00 "Динамо" – "Рух"

Суббота, 21 февраля

13:00 "Эпицентр" – ЛНЗ

15:30 "Металлист 1925" – "Кривбасс"

Воскресенье, 22 февраля

13:00 "Колос" – "Полесье"

15:30 "Шахтер" – "Карпаты"

Понедельник, 23 февраля

13:00 "Александрия" – "Оболонь"

15:30 "Кудровка" – "Заря"

Таблица УПЛ после 16-го тура

Таблица УПЛ после 16-го тура / © УАФ

