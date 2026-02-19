- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 17-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
В пятницу, 20 февраля, украинская Премьер-лига (УПЛ) вернется после зимней паузы матчами 17-го тура.
Откроется "весенняя" часть чемпионата поединком, в котором "Верес" примет "Полтаву". В тот же день "Динамо" в Киеве встретится с "Рухом".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Рух".
В субботу, 21 февраля, сенсационный "зимний чемпион" ЛНЗ посоревнуется с "Эпицентром", а "Кривбасс" сойдется с "Металлистом 1925".
В воскресенье, 21 февраля, "Полесье" сыграет с "Колосом", а "Шахтер" сразится с "Карпатами".
Завершится тур в понедельник, 23 февраля: "Александрия" будет принимать "Оболонь", а "Заря" померяется силами с "Кудровкой".
Расписание и результаты матчей 17-го тура УПЛ
Пятница, 20 февраля
15:30 "Верес" – "Полтава"
18:00 "Динамо" – "Рух"
Суббота, 21 февраля
13:00 "Эпицентр" – ЛНЗ
15:30 "Металлист 1925" – "Кривбасс"
Воскресенье, 22 февраля
13:00 "Колос" – "Полесье"
15:30 "Шахтер" – "Карпаты"
Понедельник, 23 февраля
13:00 "Александрия" – "Оболонь"
15:30 "Кудровка" – "Заря"
Таблица УПЛ после 16-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что обнародовано расписание матчей сборной Украины в Лиге наций-2026/27.
Также мы рассказывали, что Александр Зинченко из-за серьезной травмы выбыл до конца сезона и не поможет сборной Украины в плей-офф отбора к чемпионату мира-2026.