УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

После этих поединков отечественное футбольное первенство отправится на зимнюю паузу.
8 – 11 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Программа тура начнется в пятницу: "Полесье" будет принимать "Днепр-1", а "Шахтер" встретится с "Вересом".
На субботу вынесен единственный поединок: "Кривбасс" на своем поле сыграет с "Зарей".
В воскресенье "Ворскла" померяется силами с "Рухом", а "Черноморец" примет "Колос".
Завершится тур в понедельник матчами "Металлист 1925" – "Александрия" и "Динамо" – "Оболонь", онлайн-видеотрансляция которого будет доступна на нашем сайте.
Отметим, что поединок ЛНЗ – "Минай" был перенесен на более поздний срок.
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- После 16-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (33 очка), опережающий "Днепр-1" (33 пункта) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Полесье" (31 балл). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (28 очков + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (25 баллов + три поединка в запасе).
- Матчами 17-го тура УПЛ завершится первая часть чемпионата. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата).
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|Пятница, 8 декабря
|15:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ДНЕПР-1
|17:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ВЕРЕС
|Суббота, 9 декабря
|15:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ЗАРЯ
|Воскресенье, 10 декабря
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|РУХ
|15:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|КОЛОС
|Понедельник, 11 декабря
|14:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15:00
|ДИНАМО
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Перенесен
|ЛНЗ
|_:_
|МИНАЙ
Таблица УПЛ после 16-го тура
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