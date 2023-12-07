Категория
Проспорт
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
276
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ / Фото: ФК Шахтер

После этих поединков отечественное футбольное первенство отправится на зимнюю паузу.

8 – 11 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу: "Полесье" будет принимать "Днепр-1", а "Шахтер" встретится с "Вересом".

На субботу вынесен единственный поединок: "Кривбасс" на своем поле сыграет с "Зарей".

В воскресенье "Ворскла" померяется силами с "Рухом", а "Черноморец" примет "Колос".

Завершится тур в понедельник матчами "Металлист 1925" – "Александрия" и "Динамо" – "Оболонь", онлайн-видеотрансляция которого будет доступна на нашем сайте.

Отметим, что поединок ЛНЗ – "Минай" был перенесен на более поздний срок.

Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

  • После 16-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (33 очка), опережающий "Днепр-1" (33 пункта) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Полесье" (31 балл). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (28 очков + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (25 баллов + три поединка в запасе).
  • Матчами 17-го тура УПЛ завершится первая часть чемпионата. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата).
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
Пятница, 8 декабря
15:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
17:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Вереск ВЕРЕС
Суббота, 9 декабря
15:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Заря ЗАРЯ
Воскресенье, 10 декабря
13:00 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Движение РУХ
15:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Колос КОЛОС
Понедельник, 11 декабря
14:00 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
15:00 ДИНАМО Динамо _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
Перенесен
  ЛНЗ ЛНЗ _:_ Минай МИНАЙ

Таблица УПЛ после 16-го тура

Таблица УПЛ после 16-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Шесть голов и удаление: "Динамо" одолело "Металлист 1925" в перенесенном матче УПЛ (видео)

Серия А: расписание и результаты матчей 15-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 16-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
276
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация