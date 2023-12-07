УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

После этих поединков отечественное футбольное первенство отправится на зимнюю паузу.

8 – 11 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Программа тура начнется в пятницу: "Полесье" будет принимать "Днепр-1", а "Шахтер" встретится с "Вересом".

На субботу вынесен единственный поединок: "Кривбасс" на своем поле сыграет с "Зарей".

В воскресенье "Ворскла" померяется силами с "Рухом", а "Черноморец" примет "Колос".

Завершится тур в понедельник матчами "Металлист 1925" – "Александрия" и "Динамо" – "Оболонь", онлайн-видеотрансляция которого будет доступна на нашем сайте.

Отметим, что поединок ЛНЗ – "Минай" был перенесен на более поздний срок.

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После 16-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (33 очка), опережающий "Днепр-1" (33 пункта) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Полесье" (31 балл). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (28 очков + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (25 баллов + три поединка в запасе).

Матчами 17-го тура УПЛ завершится первая часть чемпионата. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля (базовая дата).

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 16-го тура

Таблица УПЛ после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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