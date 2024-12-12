УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Этот тур станет последним перед зимней паузой.

13-16 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком между "Ворсклой" и "Левым Берегом".

В субботу "Александрия" примет ЛНЗ, "Кривбасс" встретится с "Карпатами", а "Заря" сразится с "Черноморцем".

В воскресенье "Ингулец" сыграет с "Колосом", "Рух" будет принимать "Оболонь", а "Шахтер" приедет в гости к "Полесью".

Завершится тур в понедельник, когда "Динамо" на своем поле померяется силами с "Вересом".

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Верес" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте. Игру также покажут телеканалы 2+2 и UPL.TV.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

По итогам 16-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (40 очков). На втором месте идет "Александрия" (37 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (33 пункта), который имеет матч в запасе.

Отметим, что после матчей 17 тура УПЛ отправится на зимнюю паузу. Поединки 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины состоятся уже в 2025 году (базовая дата – 22 февраля).

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

17 ТУР Пятница, 13 декабря 15:30 ВОРСКЛА _:_ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Суббота, 14 декабря 13:00 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ ЛНЗ 15:30 КРИВБАСС _:_ КАРПАТЫ 18:00 ЗАРЯ _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Воскресенье, 15 декабря 13:00 ИНГУЛЕЦ _:_ КОЛОС 15:30 РУХ _:_ ОБОЛОНЬ 18:00 ПОЛЕСЬЕ _:_ ШАХТЕР Понедельник, 16 декабря 13:00 ДИНАМО _:_ ВЕРЕС

Таблица УПЛ после 16-го тура

Таблица УПЛ после 16-го тура / Фото: flashscore.ua

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