УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Этот тур станет последним перед зимней паузой.
13-16 декабря состоятся матчи 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком между "Ворсклой" и "Левым Берегом".
В субботу "Александрия" примет ЛНЗ, "Кривбасс" встретится с "Карпатами", а "Заря" сразится с "Черноморцем".
В воскресенье "Ингулец" сыграет с "Колосом", "Рух" будет принимать "Оболонь", а "Шахтер" приедет в гости к "Полесью".
Завершится тур в понедельник, когда "Динамо" на своем поле померяется силами с "Вересом".
Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Верес" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте. Игру также покажут телеканалы 2+2 и UPL.TV.
Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
По итогам 16-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (40 очков). На втором месте идет "Александрия" (37 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (33 пункта), который имеет матч в запасе.
Отметим, что после матчей 17 тура УПЛ отправится на зимнюю паузу. Поединки 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины состоятся уже в 2025 году (базовая дата – 22 февраля).
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
17 ТУР
|Пятница, 13 декабря
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|Суббота, 14 декабря
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЛНЗ
|15:30
|КРИВБАСС
|_:_
|КАРПАТЫ
|18:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Воскресенье, 15 декабря
|13:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|КОЛОС
|15:30
|РУХ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ШАХТЕР
|Понедельник, 16 декабря
|13:00
|ДИНАМО
|_:_
|ВЕРЕС
Таблица УПЛ после 16-го тура
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