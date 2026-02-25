- Дата публикации
УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 18-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 27 февраля по 2 марта состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 27 февраля: "Динамо" примет "Эпицентр", а "Шахтер" встретится с "Вересом".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Эпицентр".
В субботу, 28 февраля, сенсационный лидер чемпионата ЛНЗ посоревнуется с "Полесьем", а "Металлист 1925" сойдется с "Александрией".
В воскресенье, 1 марта, "Кривбасс" поборется с "Зарей", "Оболонь" будет принимать "Рух", а "Карпаты" померятся силами с "Колосом".
Завершится тур в понедельник, 2 марта: "Полтава" сыграет с "Кудровкой".
Расписание и результаты матчей 18-го тура УПЛ
Пятница, 27 февраля
13:00 "Динамо" — "Эпицентр"
15:30 "Шахтер" — "Верес"
Суббота, 28 февраля
13:00 ЛНЗ — "Полесье"
15:30 "Металлист 1925" — "Александрия"
Воскресенье, 1 марта
13:00 "Кривбасс" — "Заря"
15:30 "Оболонь" — "Рух"
18:00 "Карпаты" — "Колос"
Понедельник, 2 марта
13:00 "Полтава" — "Кудровка"
Таблица УПЛ после 17-го тура
