УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Шахтер" / © ФК Шахтер

С 27 февраля по 2 марта состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 27 февраля: "Динамо" примет "Эпицентр", а "Шахтер" встретится с "Вересом".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Эпицентр".

В субботу, 28 февраля, сенсационный лидер чемпионата ЛНЗ посоревнуется с "Полесьем", а "Металлист 1925" сойдется с "Александрией".

В воскресенье, 1 марта, "Кривбасс" поборется с "Зарей", "Оболонь" будет принимать "Рух", а "Карпаты" померятся силами с "Колосом".

Завершится тур в понедельник, 2 марта: "Полтава" сыграет с "Кудровкой".

Расписание и результаты матчей 18-го тура УПЛ

Пятница, 27 февраля

13:00 "Динамо" — "Эпицентр"

15:30 "Шахтер" — "Верес"

Суббота, 28 февраля

13:00 ЛНЗ — "Полесье"

15:30 "Металлист 1925" — "Александрия"

Воскресенье, 1 марта

13:00 "Кривбасс" — "Заря"

15:30 "Оболонь" — "Рух"

18:00 "Карпаты" — "Колос"

Понедельник, 2 марта

13:00 "Полтава" — "Кудровка"

Таблица УПЛ после 17-го тура

Таблица УПЛ после 17-го тура / FootballHub

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что определены даты и время матчей 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

Также мы рассказывали, что матч 17-го тура УПЛ "Александрия" — "Оболонь" был отменен из-за неудовлетворительного состояния газона.