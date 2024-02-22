УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

23 – 26 февраля состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

"Весенняя" часть чемпионата Украины по футболу откроется в пятницу: лидер турнирной таблицы "Кривбасс" попытается обыграть ЛНЗ.

Поскольку на субботу, 24 февраля, приходится годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину, то в этот день матчи не будут играть.

В воскресенье, 25 февраля, "Днепр-1" примет "Минай", "Верес" сразится с "Колосом", "Динамо" встретится с "Металлистом 1925", а "Полесье" сойдется с "Рухом".

Завершится тур в понедельник: "Шахтер" померяется силами с "Александрией", Заря" сыграет против "Ворсклы", а "Оболонь" будет принимать "Черноморец".

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После 17-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (34 очка), опережающий "Днепр-1" (34 пункта) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Полесье" (32 балла). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (31 очко + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (28 баллов + три поединка в запасе).

Матчи 19-го тура УПЛ состоятся 1 – 3 марта.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 17-го тура

Таблица УПЛ после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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