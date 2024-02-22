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УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского / Фото: ФК Динамо Киев

Отечественное футбольное первенство возвращается после зимней паузы.

23 – 26 февраля состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

"Весенняя" часть чемпионата Украины по футболу откроется в пятницу: лидер турнирной таблицы "Кривбасс" попытается обыграть ЛНЗ.

Поскольку на субботу, 24 февраля, приходится годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину, то в этот день матчи не будут играть.

В воскресенье, 25 февраля, "Днепр-1" примет "Минай", "Верес" сразится с "Колосом", "Динамо" встретится с "Металлистом 1925", а "Полесье" сойдется с "Рухом".

Завершится тур в понедельник: "Шахтер" померяется силами с "Александрией", Заря" сыграет против "Ворсклы", а "Оболонь" будет принимать "Черноморец".

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  • После 17-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (34 очка), опережающий "Днепр-1" (34 пункта) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Полесье" (32 балла). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (31 очко + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (28 баллов + три поединка в запасе).
  • Матчи 19-го тура УПЛ состоятся 1 – 3 марта.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
Пятница, 23 февраля
15:30 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Кривбасс КРИВБАСС
Воскресенье, 25 февраля
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Минай МИНАЙ
13:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Колос КОЛОС
15:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ Динамо ДИНАМО
18:00 РУХ Движение _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
Понедельник, 26 февраля
13:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Шахтер ШАХТЕР
13:00 ЗАРЯ Заря _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ

Таблица УПЛ после 17-го тура

Таблица УПЛ после 17-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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