УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Отечественное футбольное первенство возвращается после зимней паузы.
23 – 26 февраля состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
"Весенняя" часть чемпионата Украины по футболу откроется в пятницу: лидер турнирной таблицы "Кривбасс" попытается обыграть ЛНЗ.
Поскольку на субботу, 24 февраля, приходится годовщина полномасштабного российского вторжения в Украину, то в этот день матчи не будут играть.
В воскресенье, 25 февраля, "Днепр-1" примет "Минай", "Верес" сразится с "Колосом", "Динамо" встретится с "Металлистом 1925", а "Полесье" сойдется с "Рухом".
Завершится тур в понедельник: "Шахтер" померяется силами с "Александрией", Заря" сыграет против "Ворсклы", а "Оболонь" будет принимать "Черноморец".
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- После 17-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (34 очка), опережающий "Днепр-1" (34 пункта) по дополнительным показателям. На третьем месте – "Полесье" (32 балла). Четвертую строчку занимает "Шахтер" (31 очко + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (28 баллов + три поединка в запасе).
- Матчи 19-го тура УПЛ состоятся 1 – 3 марта.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
|Пятница, 23 февраля
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|КРИВБАСС
|Воскресенье, 25 февраля
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|МИНАЙ
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КОЛОС
|15:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|РУХ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Понедельник, 26 февраля
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ШАХТЕР
|13:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
Таблица УПЛ после 17-го тура
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