УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Отечественное футбольное первенство возвращается после зимней паузы.
21-24 февраля состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Это будет первый тур национального чемпионата после зимнего перерыва.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Колос" примет "Черноморец".
В субботу "Кривбасс" сразится с "Вересом", "Полесье" встретится с "Ингульцом", а "Рух" будет противостоять ЛНЗ.
В воскресенье "Оболонь" померяется силами с "Ворсклой", "Александрия" сойдется с "Зарей", а "Динамо" примет "Карпаты".
Завершится тур в понедельник, когда "Шахтер" проведет поединок с "Левым Берегом".
Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Карпаты" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.
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По итогам 17-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (43 очка). На втором месте идет "Александрия" (38 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (33 пункта), который имеет матч в запасе.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
18 ТУР
|Пятница, 21 февраля
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Суббота, 22 февраля
|13:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|18:00
|РУХ
|_:_
|ЛНЗ
|Воскресенье, 23 февраля
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЗАРЯ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|КАРПАТЫ
|Понедельник, 24 февраля
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
Таблица УПЛ после 17-го тура
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