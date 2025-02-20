УПЛ: расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

21-24 февраля состоятся матчи 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Это будет первый тур национального чемпионата после зимнего перерыва.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Колос" примет "Черноморец".

В субботу "Кривбасс" сразится с "Вересом", "Полесье" встретится с "Ингульцом", а "Рух" будет противостоять ЛНЗ.

В воскресенье "Оболонь" померяется силами с "Ворсклой", "Александрия" сойдется с "Зарей", а "Динамо" примет "Карпаты".

Завершится тур в понедельник, когда "Шахтер" проведет поединок с "Левым Берегом".

Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Карпаты" из Youtube-канала FootballHub будет доступна на нашем сайте.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

По итогам 17-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (43 очка). На втором месте идет "Александрия" (38 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (33 пункта), который имеет матч в запасе.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

18 ТУР Пятница, 21 февраля 15:30 КОЛОС _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ Суббота, 22 февраля 13:00 КРИВБАСС _:_ ВЕРЕС 15:30 ИНГУЛЕЦ _:_ ПОЛЕСЬЕ 18:00 РУХ _:_ ЛНЗ Воскресенье, 23 февраля 13:00 ОБОЛОНЬ _:_ ВОРСКЛА 15:30 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ ЗАРЯ 18:00 ДИНАМО _:_ КАРПАТЫ Понедельник, 24 февраля 18:00 ШАХТЕР _:_ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Таблица УПЛ после 17-го тура

Таблица УПЛ после 17-го тура / Фото: flashscore.ua

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