УПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" — "Полесье" / © ФК Динамо Киев

С 6 по 9 марта состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 6 марта: лидер чемпионата "Шахтер" померяется силами с "Александрией".

В субботу, 7 марта, "Эпицентр" встретится с "Колосом", а "Кривбасс" сыграет против "Оболони".

В воскресенье, 8 марта, "Заря" сразится с "Полтавой", "Карпаты" примут "Кудровку", а "Динамо" приедет в гости к "Полесью".

Завершится тур в понедельник, 9 марта: "Рух" примет "Металлист 1925", а ЛНЗ поборется с "Вересом".

Расписание и результаты матчей 19-го тура УПЛ

Пятница, 6 марта

13:00 "Александрия" — "Шахтер"

Суббота, 7 марта

13:00 "Эпицентр" — "Колос"

15:30 "Оболонь" — "Кривбасс"

Воскресенье, 8 марта

13:00 "Заря" — "Полтава"

15:30 "Карпаты" — "Кудровка"

18:00 "Полесье" — "Динамо"

Понедельник, 9 марта

15:30 "Рух" — "Металлист 1925"

18:00 "Верес" — ЛНЗ

Таблица УПЛ после 18-го тура

Ранее сообщалось, что УАФ приняла решение по отмененному матчу "Александрия" — "Оболонь" в УПЛ.