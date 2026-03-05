- Дата публикации
УПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 19-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 6 по 9 марта состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 6 марта: лидер чемпионата "Шахтер" померяется силами с "Александрией".
В субботу, 7 марта, "Эпицентр" встретится с "Колосом", а "Кривбасс" сыграет против "Оболони".
В воскресенье, 8 марта, "Заря" сразится с "Полтавой", "Карпаты" примут "Кудровку", а "Динамо" приедет в гости к "Полесью".
Завершится тур в понедельник, 9 марта: "Рух" примет "Металлист 1925", а ЛНЗ поборется с "Вересом".
Расписание и результаты матчей 19-го тура УПЛ
Пятница, 6 марта
13:00 "Александрия" — "Шахтер"
Суббота, 7 марта
13:00 "Эпицентр" — "Колос"
15:30 "Оболонь" — "Кривбасс"
Воскресенье, 8 марта
13:00 "Заря" — "Полтава"
15:30 "Карпаты" — "Кудровка"
18:00 "Полесье" — "Динамо"
Понедельник, 9 марта
15:30 "Рух" — "Металлист 1925"
18:00 "Верес" — ЛНЗ
Таблица УПЛ после 18-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что УАФ приняла решение по отмененному матчу "Александрия" — "Оболонь" в УПЛ.