УПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура встретятся "Шахтер" и "Кривбасс".
1 – 3 марта состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Полесье" будет принимать ЛНЗ.
В субботу "Минай" сойдется с "Металлистом 1925", "Динамо" сыграет против "Черноморца", "Ворскла" померяется силами с "Вересом", а "Колос" сразится с "Рухом".
Завершится тур в воскресенье: "Днепр-1" приедет в гости к "Оболони", "Александрия" встретится с "Зарей", а в центральном матче лидер чемпионата "Кривбасс" во Львове поборется с "Шахтером".
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- После 18-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (37 очков). На второй позиции – "Днепр-1" (35). На третьем месте – "Полесье" (33). Четвертое место занимает "Шахтер" (32 + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (31+ три поединка в запасе).
- Матчи 20-го тура УПЛ состоятся 7 – 9 марта.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
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|Пятница, 1 марта
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ЛНЗ
|Суббота, 2 марта
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ВЕРЕС
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|РУХ
|Воскресенье, 3 марта
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЗАРЯ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|КРИВБАСС
Таблица УПЛ после 18-го тура
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