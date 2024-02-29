УПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура встретятся "Шахтер" и "Кривбасс".

1 – 3 марта состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Полесье" будет принимать ЛНЗ.

В субботу "Минай" сойдется с "Металлистом 1925", "Динамо" сыграет против "Черноморца", "Ворскла" померяется силами с "Вересом", а "Колос" сразится с "Рухом".

Завершится тур в воскресенье: "Днепр-1" приедет в гости к "Оболони", "Александрия" встретится с "Зарей", а в центральном матче лидер чемпионата "Кривбасс" во Львове поборется с "Шахтером".

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После 18-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Кривбасс" (37 очков). На второй позиции – "Днепр-1" (35). На третьем месте – "Полесье" (33). Четвертое место занимает "Шахтер" (32 + две игры в запасе). Пятым идет "Динамо" (31+ три поединка в запасе).

Матчи 20-го тура УПЛ состоятся 7 – 9 марта.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 18-го тура

Таблица УПЛ после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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