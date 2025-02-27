УПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

С 28 февраля по 2 марта состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Это будет второй тур национального чемпионата после зимнего перерыва.

Он начнется в пятницу: "Полесье" приедет в гости к "Оболони", "Динамо" в номинально выездном поединке на своем поле встретится с "Ворсклой", а "Карпаты" будут противостоять ЛНЗ.

В субботу "Кривбасс" померяется силами с "Ингульцом", "Черноморец" примет "Левый Берег", а в центральном матче тура "Шахтер" сразится с "Александрией".

Завершится тур в воскресенье, когда "Заря" сойдется с "Рухом", а "Верес" поборется с "Колосом".

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

По итогам 18-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (46 очков). На втором месте идет "Александрия" (41 балл). Третью позицию занимает "Шахтер" (36 пунктов), который имеет матч в запасе.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

19 ТУР Пятница, 28 февраля 13:00 ОБОЛОНЬ _:_ ПОЛЕСЬЕ 15:30 ВОРСКЛА _:_ ДИНАМО 18:00 КАРПАТЫ _:_ ЛНЗ Суббота, 1 марта 13:00 ИНГУЛЕЦ _:_ КРИВБАСС 15:30 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 18:00 ШАХТЕР _:_ АЛЕКСАНДРИЯ Воскресенье, 2 марта 15:30 ЗАРЯ _:_ РУХ 18:00 ВЕРЕС _:_ КОЛОС

Таблица УПЛ после 18-го тура

Таблица УПЛ после 18-го тура / Фото: flashscore.ua

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