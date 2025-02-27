УПЛ: расписание и результаты матчей 19-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Шахтер" сразится с "Александрией".
С 28 февраля по 2 марта состоятся матчи 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Это будет второй тур национального чемпионата после зимнего перерыва.
Он начнется в пятницу: "Полесье" приедет в гости к "Оболони", "Динамо" в номинально выездном поединке на своем поле встретится с "Ворсклой", а "Карпаты" будут противостоять ЛНЗ.
В субботу "Кривбасс" померяется силами с "Ингульцом", "Черноморец" примет "Левый Берег", а в центральном матче тура "Шахтер" сразится с "Александрией".
Завершится тур в воскресенье, когда "Заря" сойдется с "Рухом", а "Верес" поборется с "Колосом".
Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
По итогам 18-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (46 очков). На втором месте идет "Александрия" (41 балл). Третью позицию занимает "Шахтер" (36 пунктов), который имеет матч в запасе.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
19 ТУР
|Пятница, 28 февраля
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|ЛНЗ
|Суббота, 1 марта
|13:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|КРИВБАСС
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|Воскресенье, 2 марта
|15:30
|ЗАРЯ
|_:_
|РУХ
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КОЛОС
Таблица УПЛ после 18-го тура
Читайте также:
Менеджер клуба УПЛ не вернулся в Украину после заграничный сборов
Лунин повторил рекорд "Реала" в Кубке Испании и получил щедрую похвалу от Анчелотти
Дубль и ассист Яремчука помогли "Олимпиакосу" уничтожить АЕК в первом полуфинале Кубка Греции