УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

Второй тур отечественного первенства начнется 2 августа, а завершится 6 августа.
2 – 6 августа состоятся матчи 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Откроется он в среду поединком "Верес" – "Шахтер". Этот матч был перенесен ранее из-за благотворительной встречи "горняков" с "Тоттенхэмом", которая запланирована на 6 августа в Лондоне.
В пятницу тур продолжится столичным дерби – "Оболонь" будет принимать "Динамо".
В субботу будут сыграны еще два матча: "Минай" будет противостоять ЛНЗ, а "Александрия" померяется силами с "Металлистом 1925".
Закончится второй тур четырьмя поединками в воскресенье. "Днепр-1" сыграет с "Полесьем", "Заря" сойдется с "Кривбассом", "Колос" примет "Черноморец", а "Рух" сразится с "Ворсклой".
- Матчи 3-го тура УПЛ пройдут 12 августа (базовая дата).
- В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
|Среда, 2 августа
|17:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ШАХТЕР
|Пятница, 4 августа
|17:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ДИНАМО
|Суббота, 5 августа
|15:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЛНЗ
|19:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Воскресенье, 6 августа
|15:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|17:00
|ЗАРЯ
|_:_
|КРИВБАСС
|17:00
|КОЛОС
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|19:00
|РУХ
|_:_
|ВОРСКЛА
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