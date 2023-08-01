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УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

"Динамо" / Фото: ФК Динамо Киев

Второй тур отечественного первенства начнется 2 августа, а завершится 6 августа.

2 – 6 августа состоятся матчи 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Откроется он в среду поединком "Верес" – "Шахтер". Этот матч был перенесен ранее из-за благотворительной встречи "горняков" с "Тоттенхэмом", которая запланирована на 6 августа в Лондоне.

В пятницу тур продолжится столичным дерби – "Оболонь" будет принимать "Динамо".

В субботу будут сыграны еще два матча: "Минай" будет противостоять ЛНЗ, а "Александрия" померяется силами с "Металлистом 1925".

Закончится второй тур четырьмя поединками в воскресенье. "Днепр-1" сыграет с "Полесьем", "Заря" сойдется с "Кривбассом", "Колос" примет "Черноморец", а "Рух" сразится с "Ворсклой".

  • Матчи 3-го тура УПЛ пройдут 12 августа (базовая дата).
  • В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР
Среда, 2 августа
17:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Шахтер ШАХТЕР
Пятница, 4 августа
17:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Динамо ДИНАМО
Суббота, 5 августа
15:00 МИНАЙ Минай _:_ ЛНЗ ЛНЗ
19:00 АЛЕКСАНДРИЯ Александрия _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Воскресенье, 6 августа
15:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
17:00 ЗАРЯ Заря _:_ Кривбасс КРИВБАСС
17:00 КОЛОС Колос _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
19:00 РУХ Движение _:_ Ворскла ВОРСКЛА

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Дата публикации
Просмотры
489
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