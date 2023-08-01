УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

2 – 6 августа состоятся матчи 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Откроется он в среду поединком "Верес" – "Шахтер". Этот матч был перенесен ранее из-за благотворительной встречи "горняков" с "Тоттенхэмом", которая запланирована на 6 августа в Лондоне.

В пятницу тур продолжится столичным дерби – "Оболонь" будет принимать "Динамо".

В субботу будут сыграны еще два матча: "Минай" будет противостоять ЛНЗ, а "Александрия" померяется силами с "Металлистом 1925".

Закончится второй тур четырьмя поединками в воскресенье. "Днепр-1" сыграет с "Полесьем", "Заря" сойдется с "Кривбассом", "Колос" примет "Черноморец", а "Рух" сразится с "Ворсклой".

Матчи 3-го тура УПЛ пройдут 12 августа (базовая дата).

В сезоне Премьер-лиги-2023/24 принимают участие 16 клубов, соревнующихся в два круга. Первая часть чемпионата продлится до 9 декабря. После зимнего перерыва турнир возобновится 24 февраля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24

1 ТУР / 2 ТУР Среда, 2 августа 17:00 ВЕРЕС _:_ ШАХТЕР Пятница, 4 августа 17:00 ОБОЛОНЬ _:_ ДИНАМО Суббота, 5 августа 15:00 МИНАЙ _:_ ЛНЗ 19:00 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ МЕТАЛЛИСТ 1925 Воскресенье, 6 августа 15:00 ДНЕПР-1 _:_ ПОЛЕСЬЕ 17:00 ЗАРЯ _:_ КРИВБАСС 17:00 КОЛОС _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ 19:00 РУХ _:_ ВОРСКЛА

Читайте также:

Скандал перед матчем Лиги чемпионов: игроки "Днепра-1" массово отравились в Греции

Два удаления и пять голов: "Динамо" разгромной победой начало новый сезон УПЛ (видео)

"Шахтер" с новым тренером одержал скромную победу в стартовом матче УПЛ