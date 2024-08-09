УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

Поединки пройдут с 9 по 12 августа.
9-12 августа будут сыграны матчи второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Открылся тур в пятницу поединком, в котором "Ворскла" в гостях разгромила дебютанта элитного дивизиона "Левый Берег".
В тот же день свой стартовый матч в новом розыгрыше отечественного первенства провело "Динамо", которое на последних секундах упустило победу над шотландским "Рейнджерс" в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского с голевым "ляпом" вратаря на выезде победила "Верес".
В субботу "Черноморец" на собственном поле померяется силами с "Зарей", а "Колос" на домашней арене сразится с "Ингульцом".
В воскресенье "Оболонь" дома сойдется с "Рухом", а "Карпаты" будут принимать "Кривбасс", который уступил чешской "Виктории" Пльзень в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.
Кроме того, в этот день действующий чемпион "Шахтер" попытается одержать вторую победу в новом сезоне. После того, как "горняки" в стартовом туре уничтожили "Ворсклу", им придется испробовать на крепость "Полесье".
Завершится второй тур УПЛ в понедельник, когда ЛНЗ в родных стенах сыграет против "Александрии".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
|Пятница, 9 августа
|15:30
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|0:3
|ВОРСКЛА
|18:00
|ВЕРЕС
|1:2
|ДИНАМО
|Суббота, 10 августа
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ЗАРЯ
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ИНГУЛЕЦ
|Воскресенье, 11 августа
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|РУХ
|15:30
|КАРПАТЫ
|_:_
|КРИВБАСС
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Понедельник, 12 августа
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
Читайте также:
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024: расписание и результаты всех матчей
Легенда "Реала" и сборной Португалии объявил о завершении карьеры