УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

9-12 августа будут сыграны матчи второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Открылся тур в пятницу поединком, в котором "Ворскла" в гостях разгромила дебютанта элитного дивизиона "Левый Берег".

В тот же день свой стартовый матч в новом розыгрыше отечественного первенства провело "Динамо", которое на последних секундах упустило победу над шотландским "Рейнджерс" в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского с голевым "ляпом" вратаря на выезде победила "Верес".

В субботу "Черноморец" на собственном поле померяется силами с "Зарей", а "Колос" на домашней арене сразится с "Ингульцом".

В воскресенье "Оболонь" дома сойдется с "Рухом", а "Карпаты" будут принимать "Кривбасс", который уступил чешской "Виктории" Пльзень в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Кроме того, в этот день действующий чемпион "Шахтер" попытается одержать вторую победу в новом сезоне. После того, как "горняки" в стартовом туре уничтожили "Ворсклу", им придется испробовать на крепость "Полесье".

Завершится второй тур УПЛ в понедельник, когда ЛНЗ в родных стенах сыграет против "Александрии".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

1 ТУР / 2 ТУР Пятница, 9 августа 15:30 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 0:3 ВОРСКЛА 18:00 ВЕРЕС 1:2 ДИНАМО Суббота, 10 августа 15:30 ЧЕРНОМОРЕЦ _:_ ЗАРЯ 18:00 КОЛОС _:_ ИНГУЛЕЦ Воскресенье, 11 августа 13:00 ОБОЛОНЬ _:_ РУХ 15:30 КАРПАТЫ _:_ КРИВБАСС 18:00 ШАХТЕР _:_ ПОЛЕСЬЕ Понедельник, 12 августа 15:30 ЛНЗ _:_ АЛЕКСАНДРИЯ

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