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УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

"Динамо" Киев / Фото: ФК Динамо Киев

Поединки пройдут с 9 по 12 августа.

9-12 августа будут сыграны матчи второго тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Открылся тур в пятницу поединком, в котором "Ворскла" в гостях разгромила дебютанта элитного дивизиона "Левый Берег".

В тот же день свой стартовый матч в новом розыгрыше отечественного первенства провело "Динамо", которое на последних секундах упустило победу над шотландским "Рейнджерс" в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Команда Александра Шовковского с голевым "ляпом" вратаря на выезде победила "Верес".

В субботу "Черноморец" на собственном поле померяется силами с "Зарей", а "Колос" на домашней арене сразится с "Ингульцом".

В воскресенье "Оболонь" дома сойдется с "Рухом", а "Карпаты" будут принимать "Кривбасс", который уступил чешской "Виктории" Пльзень в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

Кроме того, в этот день действующий чемпион "Шахтер" попытается одержать вторую победу в новом сезоне. После того, как "горняки" в стартовом туре уничтожили "Ворсклу", им придется испробовать на крепость "Полесье".

Завершится второй тур УПЛ в понедельник, когда ЛНЗ в родных стенах сыграет против "Александрии".

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР
Пятница, 9 августа
15:30 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ Левый Берег 0:3 Ворскла ВОРСКЛА
18:00 ВЕРЕС Вереск 1:2 Динамо ДИНАМО
Суббота, 10 августа
15:30 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Заря ЗАРЯ
18:00 КОЛОС Колос _:_ Ингулец ИНГУЛЕЦ
Воскресенье, 11 августа
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Движение РУХ
15:30 КАРПАТЫ Карпаты _:_ Кривбасс КРИВБАСС
18:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Полесье ПОЛЕСЬЕ
Понедельник, 12 августа
15:30 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ

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