УПЛ: расписание и результаты матчей 2-го тура чемпионата Украины по футболу

"Карпаты" – "Шахтер" / © ФК Карпаты

Реклама

С 8 по 11 августа состоятся матчи 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 8 августа: новичок элитного дивизиона "Полтава" встретится с "Вересом", а действующий чемпион "Динамо" после поражения от кипрского "Пафоса" в первом матче 3-го квалифай-раунда ЛЧ сразится с "Рухом".

В субботу, 9 августа, "Кривбасс" примет "Металлист 1925", который по итогам прошлого сезона вернулся в УПЛ. Также ЛНЗ будет противостоять еще одному дебютанту элиты "Эпицентру".

Реклама

В воскресенье, 10 августа, серебряный призер прошлого чемпионата "Александрия" приедет в гости к "Оболони", "Полесье" сойдется с "Колосом", а "Шахтер" сыграет с "Карпатами".

Закончится тур в понедельник, 11 августа: "Заря" поборется с "Кудровкой", которая сотворила громкую сенсацию в своем дебютном матче в УПЛ, обыграв "Александрию".

Расписание матчей 2-го тура УПЛ

Пятница, 8 августа

15:30 "Полтава" – "Верес"

Реклама

18:00 "Рух" – "Динамо"

Суббота, 9 августа

13:00 "Кривбасс" – "Металлист 1925"

15:30 ЛНЗ – "Эпицентр"

Реклама

Воскресенье, 10 августа

13:00 "Оболонь" – "Александрия"

15:30 "Полесье" – "Колос"

18:00 "Карпаты" – "Шахтер"

Реклама

Понедельник, 11 августа

18:00 "Заря" – "Кудровка"

Таблица УПЛ после 1-го тура

Таблица УПЛ после 1-го тура / © flashscore.ua

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что внезапно умер 25-летний футболист клуба УПЛ.