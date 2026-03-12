УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

С 13 по 15 марта состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 13 марта: "Полтава" встретится с "Карпатами", а "Динамо" примет "Оболонь".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Оболонь".

В субботу, 14 марта, ЛНЗ сразится с "Александрией", "Кудровка" поборется с "Вересом", а "Полесье" сойдется с "Кривбассом".

Завершится тур в воскресенье, 15 марта: "Эпицентр" сыграет с "Рухом", "Колос" примет "Зарю", а лидер чемпионата "Шахтер" будет противостоять "Металлисту 1925".

Расписание и результаты матчей 20-го тура УПЛ

Пятница, 13 марта

13:00 "Полтава" — "Карпаты"

18:00 "Динамо" — "Оболонь"

Суббота, 14 марта

13:00 ЛНЗ — "Александрия"

15:30 "Кудровка" — "Верес"

18:00 "Полесье" — "Кривбасс"

Воскресенье, 15 марта

13:00 "Эпицентр" — "Рух"

15:30 "Колос" — "Заря"

18:00 "Шахтер" — "Металлист 1925"

Таблица УПЛ после 19-го тура

Таблица УПЛ после 19-го тура / FootballHub

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что клуб УПЛ арендовал легионера "Динамо".