УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 20-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 13 по 15 марта состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 13 марта: "Полтава" встретится с "Карпатами", а "Динамо" примет "Оболонь".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Оболонь".
В субботу, 14 марта, ЛНЗ сразится с "Александрией", "Кудровка" поборется с "Вересом", а "Полесье" сойдется с "Кривбассом".
Завершится тур в воскресенье, 15 марта: "Эпицентр" сыграет с "Рухом", "Колос" примет "Зарю", а лидер чемпионата "Шахтер" будет противостоять "Металлисту 1925".
Расписание и результаты матчей 20-го тура УПЛ
Пятница, 13 марта
13:00 "Полтава" — "Карпаты"
18:00 "Динамо" — "Оболонь"
Суббота, 14 марта
13:00 ЛНЗ — "Александрия"
15:30 "Кудровка" — "Верес"
18:00 "Полесье" — "Кривбасс"
Воскресенье, 15 марта
13:00 "Эпицентр" — "Рух"
15:30 "Колос" — "Заря"
18:00 "Шахтер" — "Металлист 1925"
Таблица УПЛ после 19-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
