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УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Болельщики на матче "Шахтера" в УПЛ / Фото: ФК Шахтер

Тур начнется в четверг, а завершится в субботу.

7 – 9 марта состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Он откроется в четверг поединком, в котором "Заря" померяется силами с "Минаем". В этот же день "Динамо" на выезде сразится с "Вересом".

В пятницу "Днепр-1" в статусе лидера чемпионата будет принимать "Рух", "Металлист 1925" встретится с ЛНЗ, а "Шахтер" сыграет против "Колоса".

Завершится тур в субботу: "Черноморец" дома сойдется с "Ворсклой", "Полесье" примет "Александрию", а "Кривбасс" на собственном поле попытается одолеть "Оболонь".

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  • После 19-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (38 очков). На второй позиции – "Шахтер" (37 + две игры в запасе). На третьем месте – "Кривбасс" (37). Четвертую строчку занимает "Динамо" (34 + три поединка в запасе).
  • Матчи 21-го тура УПЛ состоятся 12 – 17 марта.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
Четверг, 7 марта
15:30 ЗАРЯ Заря _:_ Минай МИНАЙ
18:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Динамо ДИНАМО
Пятница, 8 марта
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Движение РУХ
15:30 МЕТАЛЛИСТ 1925 Металлист 1925 _:_ ЛНЗ ЛНЗ
18:00 ШАХТЕР Шахтер _:_ Колос КОЛОС
Суббота, 9 марта
13:00 ЧЕРНОМОРЕЦ Черноморец _:_ Ворскла ВОРСКЛА
15:30 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
18:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ

Таблица УПЛ после 19-го тура

Таблица УПЛ после 19-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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