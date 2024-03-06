УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Тур начнется в четверг, а завершится в субботу.
7 – 9 марта состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
Он откроется в четверг поединком, в котором "Заря" померяется силами с "Минаем". В этот же день "Динамо" на выезде сразится с "Вересом".
В пятницу "Днепр-1" в статусе лидера чемпионата будет принимать "Рух", "Металлист 1925" встретится с ЛНЗ, а "Шахтер" сыграет против "Колоса".
Завершится тур в субботу: "Черноморец" дома сойдется с "Ворсклой", "Полесье" примет "Александрию", а "Кривбасс" на собственном поле попытается одолеть "Оболонь".
Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 19-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (38 очков). На второй позиции – "Шахтер" (37 + две игры в запасе). На третьем месте – "Кривбасс" (37). Четвертую строчку занимает "Динамо" (34 + три поединка в запасе).
- Матчи 21-го тура УПЛ состоятся 12 – 17 марта.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|Четверг, 7 марта
|15:30
|ЗАРЯ
|_:_
|МИНАЙ
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДИНАМО
|Пятница, 8 марта
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|РУХ
|15:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|КОЛОС
|Суббота, 9 марта
|13:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ВОРСКЛА
|15:30
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|18:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ОБОЛОНЬ
Таблица УПЛ после 19-го тура
Читайте также:
Официально: "Александрии" присудили техническое поражение в матче 18-го тура УПЛ против "Шахтера"
Сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт и был вызван в юношескую сборную по футболу
Утверждены даты и время начала полуфинальных матчей Кубка Украины по футболу