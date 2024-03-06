УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Тур начнется в четверг, а завершится в субботу.

7 – 9 марта состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Он откроется в четверг поединком, в котором "Заря" померяется силами с "Минаем". В этот же день "Динамо" на выезде сразится с "Вересом".

В пятницу "Днепр-1" в статусе лидера чемпионата будет принимать "Рух", "Металлист 1925" встретится с ЛНЗ, а "Шахтер" сыграет против "Колоса".

Завершится тур в субботу: "Черноморец" дома сойдется с "Ворсклой", "Полесье" примет "Александрию", а "Кривбасс" на собственном поле попытается одолеть "Оболонь".

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После 19-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Днепр-1" (38 очков). На второй позиции – "Шахтер" (37 + две игры в запасе). На третьем месте – "Кривбасс" (37). Четвертую строчку занимает "Динамо" (34 + три поединка в запасе).

Матчи 21-го тура УПЛ состоятся 12 – 17 марта.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 19-го тура

Таблица УПЛ после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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