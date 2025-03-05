УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Шахтер" встретится с "Кривбассом".
6-8 марта состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в четверг: "Ворскла" сразится с "Карпатами", "Полесье" примет "Черноморец", "Динамо" приедет в гости к ЛНЗ, а "Шахтер" встретится с "Кривбассом".
В пятницу "Левый Берег" сойдется с "Вересом", "Александрия" поборется с "Колосом", а "Заря" будет противостоять "Оболони".
Завершится тур в субботу, когда "Ингулец" померяется силами с "Рухом".
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По итогам 19-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (47 очков). На втором месте идет "Александрия" (41 балл). Третью позицию занимает "Шахтер" (39 пунктов), который имеет матч в запасе.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
20 ТУР
|Четверг, 6 марта
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КАРПАТЫ
|13:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|КРИВБАСС
|Пятница, 7 марта
|13:00
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|_:_
|ВЕРЕС
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|18:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Суббота, 8 марта
|15:30
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|РУХ
Таблица УПЛ после 19-го тура
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