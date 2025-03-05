УПЛ: расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

В центральном поединке тура "Шахтер" встретится с "Кривбассом".

6-8 марта состоятся матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в четверг: "Ворскла" сразится с "Карпатами", "Полесье" примет "Черноморец", "Динамо" приедет в гости к ЛНЗ, а "Шахтер" встретится с "Кривбассом".

В пятницу "Левый Берег" сойдется с "Вересом", "Александрия" поборется с "Колосом", а "Заря" будет противостоять "Оболони".

Завершится тур в субботу, когда "Ингулец" померяется силами с "Рухом".

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

По итогам 19-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (47 очков). На втором месте идет "Александрия" (41 балл). Третью позицию занимает "Шахтер" (39 пунктов), который имеет матч в запасе.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

20 ТУР Четверг, 6 марта 13:00 ВОРСКЛА _:_ КАРПАТЫ 13:00 ПОЛЕСЬЕ _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ 15:30 ЛНЗ _:_ ДИНАМО 18:00 ШАХТЕР _:_ КРИВБАСС Пятница, 7 марта 13:00 ЛЕВЫЙ БЕРЕГ _:_ ВЕРЕС 15:30 КОЛОС _:_ АЛЕКСАНДРИЯ 18:00 ЗАРЯ _:_ ОБОЛОНЬ Суббота, 8 марта 15:30 ИНГУЛЕЦ _:_ РУХ

Таблица УПЛ после 19-го тура

Таблица УПЛ после 19-го тура / Фото: flashscore.ua

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