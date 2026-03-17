УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

С 18 по 22 марта состоятся матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в среду, 18 марта: "Полесье" встретится с "Кудровкой".

В четверг, 19 марта, "Динамо" сразится с "Александрией", а "Металлист 1925" померяется силами с "Полтавой".

В субботу, 21 марта, "Кривбасс" примет "Эпицентр", а ЛНЗ будет гостить у "Руха".

В воскресенье, 22 марта, "Верес" сыграет с "Колосом", а "Карпаты" поборются против "Оболони".

Матч "Заря" — "Шахтер" был перенесен на фоне подготовки сборной Украины к плей-офф отбора чемпионата мира-2026.

Уже 26 марта команда Сергея Реброва в полуфинале плей-офф сыграет со Швецией. В случае победы над шведами сборная Украины 31 марта в финале плей-офф за выход на Мундиаль сойдется с триумфатором пары Польша — Албания.

Расписание и результаты матчей 21-го тура УПЛ

Среда, 18 марта

18:00 "Кудровка" — "Полесье"

Четверг, 19 марта

13:00 "Александрия" — "Динамо"

18:00 "Металлист 1925" — "Полтава"

Суббота, 21 марта

13:00 "Кривбасс" — "Эпицентр"

15:30 "Рух" — ЛНЗ

Воскресенье, 22 марта

15:30 "Верес" — "Колос"

18:00 "Карпаты" — "Оболонь"

Перенесен

"Заря" — "Шахтер"

Таблица УПЛ после 20-го тура

Таблица УПЛ после 20-го тура / FootballHub

Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины на плей-офф отбора к ЧМ-2026.