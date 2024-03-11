УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

После этого тура сборную Украины ждет плей-офф отбора к Евро-2024.

12-17 марта состоятся матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.

Поединки с участием "Днепра-1", "Динамо" и "Шахтера" вынесены ранее, поскольку сразу после них многие футболисты этих клубов отправятся в лагерь сборной Украины, которая будет готовиться к плей-офф отбора на Евро-2024.

Тур начнется во вторник матчем, в котором "Днепр-1" будет противостоять ЛНЗ. В этот же день "Динамо" примет "Зарю", а "Шахтер" встретится с "Минаем".

На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Заря". Начало игры – в 15:30.

Продолжится 21-й тур чемпионата Украины в пятницу, когда "Александрия" будет принимать "Ворсклу".

В субботу "Металлист 1925" сойдется с "Рухом", "Оболонь" на своем поле сыграет с "Полесьем", а "Кривбасс" дома померяется силами с "Колосом".

Завершится тур в воскресенье – "Черноморец" на собственной арене попытается обыграть "Верес".

Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

После 20-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (40 очков + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (40). На третьем месте – "Днепр-1" (38). Четвертое место занимает "Динамо" (35 + три поединка в запасе).

Матчи 22-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, с 29 марта по 1 апреля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 20-го тура

Таблица УПЛ после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

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