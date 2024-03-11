УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

После этого тура сборную Украины ждет плей-офф отбора к Евро-2024.
12-17 марта состоятся матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.
Поединки с участием "Днепра-1", "Динамо" и "Шахтера" вынесены ранее, поскольку сразу после них многие футболисты этих клубов отправятся в лагерь сборной Украины, которая будет готовиться к плей-офф отбора на Евро-2024.
Тур начнется во вторник матчем, в котором "Днепр-1" будет противостоять ЛНЗ. В этот же день "Динамо" примет "Зарю", а "Шахтер" встретится с "Минаем".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Заря". Начало игры – в 15:30.
Продолжится 21-й тур чемпионата Украины в пятницу, когда "Александрия" будет принимать "Ворсклу".
В субботу "Металлист 1925" сойдется с "Рухом", "Оболонь" на своем поле сыграет с "Полесьем", а "Кривбасс" дома померяется силами с "Колосом".
Завершится тур в воскресенье – "Черноморец" на собственной арене попытается обыграть "Верес".
Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
- После 20-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (40 очков + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (40). На третьем месте – "Днепр-1" (38). Четвертое место занимает "Динамо" (35 + три поединка в запасе).
- Матчи 22-го тура УПЛ состоятся после международной паузы, с 29 марта по 1 апреля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|Вторник, 12 марта
|13:00
|ЛНЗ
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЗАРЯ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|МИНАЙ
|Пятница, 15 марта
|18:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Суббота, 16 марта
|13:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|РУХ
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|18:00
|КРИВБАСС
|_:_
|КОЛОС
|Воскресенье, 17 марта
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|ВЕРЕС
Таблица УПЛ после 20-го тура
Читайте также:
Калитвинцев покинул пост главного тренера "Полесья": ему уже нашли замену
Ребров довызвал двух игроков в сборную Украины на плей-офф отбора Евро-2024
Стала известна серьезность травмы Цыганкова – поможет ли он сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024