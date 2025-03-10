УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Это последний тур отечественного первенства перед играми национальной сборной против Бельгии в плей-офф Лиги наций.
11-16 марта состоятся матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется во вторник: "Александрия" примет "Оболонь", "Динамо" дома сразится с "Зарей", "Полесье" приедет в гости к "Вересу", а "Шахтер" встретится с "Карпатами".
Эти поединки вынесены ранее, ведь уже в скором времени сборная Украины сыграет с Бельгией в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций. Матчи нашей национальной команды против бельгийцев запланированы на 20 и 23 марта.
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров уже объявил состав сборной Украины на матчи с Бельгией в Лиге наций.
Тур УПЛ продолжится в субботу: "Кривбасс" сойдется с "Левым Берегом", а "Рух" померяется силами с "Ворсклой".
Завершится тур в воскресенье, когда "Ингулец" поборется с "Черноморцем", а "Колос" будет противостоять ЛНЗ.
Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
По итогам 20-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (50 очков). На втором месте идет "Александрия" (44 балла). Третью позицию занимает "Шахтер" (40 пунктов), который имеет матч в запасе.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25
21 ТУР
|Вторник, 11 марта
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЗАРЯ
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|18:00
|КАРПАТЫ
|_:_
|ШАХТЕР
|Суббота, 15 марта
|15:30
|КРИВБАСС
|_:_
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|18:00
|РУХ
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 16 марта
|13:00
|ИНГУЛЕЦ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|КОЛОС
Таблица УПЛ после 20-го тура
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