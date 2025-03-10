УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Это последний тур отечественного первенства перед играми национальной сборной против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

11-16 марта состоятся матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется во вторник: "Александрия" примет "Оболонь", "Динамо" дома сразится с "Зарей", "Полесье" приедет в гости к "Вересу", а "Шахтер" встретится с "Карпатами".

Эти поединки вынесены ранее, ведь уже в скором времени сборная Украины сыграет с Бельгией в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций. Матчи нашей национальной команды против бельгийцев запланированы на 20 и 23 марта.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров уже объявил состав сборной Украины на матчи с Бельгией в Лиге наций.

Тур УПЛ продолжится в субботу: "Кривбасс" сойдется с "Левым Берегом", а "Рух" померяется силами с "Ворсклой".

Завершится тур в воскресенье, когда "Ингулец" поборется с "Черноморцем", а "Колос" будет противостоять ЛНЗ.

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

По итогам 20-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (50 очков). На втором месте идет "Александрия" (44 балла). Третью позицию занимает "Шахтер" (40 пунктов), который имеет матч в запасе.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2024/25

21 ТУР Вторник, 11 марта 13:00 АЛЕКСАНДРИЯ _:_ ОБОЛОНЬ 15:30 ДИНАМО _:_ ЗАРЯ 15:30 ВЕРЕС _:_ ПОЛЕСЬЕ 18:00 КАРПАТЫ _:_ ШАХТЕР Суббота, 15 марта 15:30 КРИВБАСС _:_ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 18:00 РУХ _:_ ВОРСКЛА Воскресенье, 16 марта 13:00 ИНГУЛЕЦ _:_ ЧЕРНОМОРЕЦ 15:30 ЛНЗ _:_ КОЛОС

Таблица УПЛ после 20-го тура

Таблица УПЛ после 20-го тура / Фото: flashscore.ua

Читайте также:

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/8 финала