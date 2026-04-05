УПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" — "Карпаты" / © ФК Динамо Киев

С 3 по 6 апреля состоятся матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начался в пятницу, 3 апреля: "Полтава" сыграла в результативную ничью с "Александрией".

В субботу, 4 апреля, "Колос" разошелся ничьей с "Металлистом 1925", а "Динамо" проиграло "Карпатам".

В воскресенье, 5 апреля, ЛНЗ разгромил "Кривбасс", "Оболонь" разошлась результативной ничьей с "Зарей", "Шахтер" разгромил "Рух", а "Полесье" поделило очки с "Вересом".

Закончится тур в понедельник, 6 апреля: "Эпицентр" померяется силами с "Кудровкой".

Расписание и результаты матчей 22-го тура УПЛ

Пятница, 3 апреля

15:30 "Полтава" — "Александрия" — 3:3

Суббота, 4 апреля

13:00 "Колос" — "Металлист 1925" — 0:0

18:00 "Динамо" — "Карпаты" — 0:1

Воскресенье, 5 апреля

13:00 "Кривбасс" — ЛНЗ — 0:3

15:30 "Оболонь" — "Заря" — 3:3

15:30 "Шахтер" — "Рух" — 3:0

18:00 "Полесье" — "Верес" — 1:1

Понедельник, 6 апреля

18:00 "Эпицентр" — "Кудровка"

Таблица УПЛ после 21-го тура

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

