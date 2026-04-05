УПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 22-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 3 по 6 апреля состоятся матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начался в пятницу, 3 апреля: "Полтава" сыграла в результативную ничью с "Александрией".
В субботу, 4 апреля, "Колос" разошелся ничьей с "Металлистом 1925", а "Динамо" проиграло "Карпатам".
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Карпаты".
В воскресенье, 5 апреля, ЛНЗ разгромил "Кривбасс", "Оболонь" разошлась результативной ничьей с "Зарей", "Шахтер" разгромил "Рух", а "Полесье" поделило очки с "Вересом".
Закончится тур в понедельник, 6 апреля: "Эпицентр" померяется силами с "Кудровкой".
Расписание и результаты матчей 22-го тура УПЛ
Пятница, 3 апреля
15:30 "Полтава" — "Александрия" — 3:3
Суббота, 4 апреля
13:00 "Колос" — "Металлист 1925" — 0:0
18:00 "Динамо" — "Карпаты" — 0:1
Воскресенье, 5 апреля
13:00 "Кривбасс" — ЛНЗ — 0:3
15:30 "Оболонь" — "Заря" — 3:3
15:30 "Шахтер" — "Рух" — 3:0
18:00 "Полесье" — "Верес" — 1:1
Понедельник, 6 апреля
18:00 "Эпицентр" — "Кудровка"
Таблица УПЛ после 21-го тура
Ранее сообщалось, что сборная Украины проиграла Швеции и не вышла на чемпионат мира-2026.
Также мы рассказывали, что после неудачной игры со шведами сборная Украины победила Албанию в товарищеском матче.