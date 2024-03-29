УПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Центральным поединком тура станет противостояние "Ворсклы" и "Динамо".
30 марта – 1 апреля состоятся матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.
В субботу "Шахтер" сыграет против "Оболони", "Полесье" померяется силами с "Черноморцем", а "Кривбасс" сразится с "Вересом".
В воскресенье "Александрия" встретится с "Минаем", "Заря" попытается обыграть "Металлист 1925", "Динамо" сойдется с "Ворсклой", а "Днепр-1" будет противостоять "Колосу".
Завершится тур в понедельник, когда "Рух" будет играть против ЛНЗ.
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- После 21-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (43 очка + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (43). На третьем месте – "Днепр-1" (39). Четвертую строчку занимает "Динамо" (38 + три поединка в запасе).
- Матчи 23-го тура УПЛ состоятся 6 – 9 апреля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|Суббота, 30 марта
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ШАХТЕР
|15:30
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|КРИВБАСС
|Воскресенье, 31 марта
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15:30
|ВОРСКЛА
|_:_
|ДИНАМО
|15:30
|ЗАРЯ
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|18:00
|КОЛОС
|_:_
|ДНЕПР-1
|Понедельник, 1 апреля
|18:00
|РУХ
|_:_
|ЛНЗ
Таблица УПЛ после 21-го тура
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