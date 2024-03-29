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УПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" – "Ворскла" / Фото: ФК Динамо Киев

Центральным поединком тура станет противостояние "Ворсклы" и "Динамо".

30 марта – 1 апреля состоятся матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.

В субботу "Шахтер" сыграет против "Оболони", "Полесье" померяется силами с "Черноморцем", а "Кривбасс" сразится с "Вересом".

В воскресенье "Александрия" встретится с "Минаем", "Заря" попытается обыграть "Металлист 1925", "Динамо" сойдется с "Ворсклой", а "Днепр-1" будет противостоять "Колосу".

Завершится тур в понедельник, когда "Рух" будет играть против ЛНЗ.

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  • После 21-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (43 очка + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (43). На третьем месте – "Днепр-1" (39). Четвертую строчку занимает "Динамо" (38 + три поединка в запасе).
  • Матчи 23-го тура УПЛ состоятся 6 – 9 апреля.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
Суббота, 30 марта
13:00 ОБОЛОНЬ Оболонь _:_ Шахтер ШАХТЕР
15:30 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
18:00 ВЕРЕС Вереск _:_ Кривбасс КРИВБАСС
Воскресенье, 31 марта
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
15:30 ВОРСКЛА Ворскла _:_ Динамо ДИНАМО
15:30 ЗАРЯ Заря _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
18:00 КОЛОС Колос _:_ Днепр-1 ДНЕПР-1
Понедельник, 1 апреля
18:00 РУХ Движение _:_ ЛНЗ ЛНЗ

Таблица УПЛ после 21-го тура

Таблица УПЛ после 21-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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