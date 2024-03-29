УПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

30 марта – 1 апреля состоятся матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.

В субботу "Шахтер" сыграет против "Оболони", "Полесье" померяется силами с "Черноморцем", а "Кривбасс" сразится с "Вересом".

В воскресенье "Александрия" встретится с "Минаем", "Заря" попытается обыграть "Металлист 1925", "Динамо" сойдется с "Ворсклой", а "Днепр-1" будет противостоять "Колосу".

Завершится тур в понедельник, когда "Рух" будет играть против ЛНЗ.

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После 21-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (43 очка + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (43). На третьем месте – "Днепр-1" (39). Четвертую строчку занимает "Динамо" (38 + три поединка в запасе).

Матчи 23-го тура УПЛ состоятся 6 – 9 апреля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 21-го тура

Таблица УПЛ после 21-го тура / Фото: flashscore.ua

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