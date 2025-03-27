УПЛ: расписание и результаты матчей 22-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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28-30 марта состоятся матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Ингулец" встретится с "Вересом", а "Полесье" приедет в гости к ЛНЗ.

В субботу "Александрия" сразится с "Левым Берегом", "Шахтер" сыграет против "Оболони", а "Динамо" сойдется с "Рухом".

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Завершится тур в воскресенье: "Кривбасс" померяется силами с "Ворсклой", "Карпаты" примут "Черноморец", а "Заря" поборется с "Колосом".

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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По итогам 21-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (51 очко). На втором месте идет "Александрия" (47 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (41 пункт), который имеет матч в запасе.

Расписание и результаты матчей 22-го тура УПЛ

Пятница, 28 марта

13:00 "Ингулец" - "Верес"

15:30 ЛНЗ – "Полесье"

Суббота, 29 марта

13:00 "Левый Берег" - "Александрия"

15:30 "Оболонь" - "Шахтер"

18:00 "Рух" - "Динамо"

Воскресенье, 30 марта

13:00 "Ворскла" - "Кривбасс"

15:30 "Карпаты" - "Черноморец"

18:00 "Заря" - "Колос"

Таблица УПЛ после 21-го тура