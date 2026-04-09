УПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

С 10 по 13 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начался в пятницу, 10 апреля: "Полесье" встретится с "Полтавой", а "Рух" будет принимать "Колос".

В субботу, 11 апреля, "Карпаты" посоревнуются с "Александрией", "Динамо" сыграет с "Металлистом 1925", а "Верес" будет противостоять "Оболони".

В воскресенье, 12 апреля, "Кривбасс" поборется с "Кудровкой", а "Заря" сойдется с "Эпицентром".

Завершится тур в понедельник, 13 апреля, поединком между лидерами чемпионата — ЛНЗ и "Шахтером".

Расписание и результаты матчей 23-го тура УПЛ

Пятница, 10 апреля

13:00 "Полтава" — "Полесье"

18:00 "Рух" — "Колос"

Суббота, 11 апреля

13:00 "Карпаты" — "Александрия"

15:30 "Металлист 1925" — "Динамо"

18:00 "Верес" — "Оболонь"

Воскресенье, 12 апреля

13:00 "Кудровка" — "Кривбасс"

15:30 "Заря" — "Эпицентр"

Понедельник, 13 апреля

13:00 ЛНЗ — "Шахтер"

Таблица УПЛ после 22-го тура

Ранее сообщалось, что умер легендарный экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу.