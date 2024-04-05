УПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Прямые трансляции поединков "Динамо" – ЛНЗ и "Днепр-1" – "Заря" будут доступны на нашем сайте.
6 – 9 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.
Он начнется в субботу поединком, в котором "Верес" сыграет против "Оболони".
В воскресенье "Черноморец" сразится с "Александрией", "Колос" встретится с "Металлистом 1925", а "Шахтер" сойдется с "Рухом".
В понедельник "Минай" померяется силами с "Полесьем", "Динамо" будет противостоять ЛНЗ, а "Кривбасс" постарается одолеть "Ворсклу".
Завершится тур во вторник, когда "Днепр-1" проведет дуэль с "Зарей".
Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Поединки "Динамо" – ЛНЗ и "Днепр-1" – "Заря" также можно будет посмотреть в прямом эфире на нашем сайте.
- После 22-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (46 очков + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (46). На третьем месте – "Динамо" (44 + два поединка в запасе). Четвертое место занимает "Днепр-1" (42).
- Матчи 24-го тура УПЛ состоятся 13 – 15 апреля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|Суббота, 6 апреля
|15:30
|ВЕРЕС
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|Воскресенье, 7 апреля
|13:00
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|РУХ
|Понедельник, 8 апреля
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|КРИВБАСС
|_:_
|ВОРСКЛА
|Вторник, 9 апреля
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ЗАРЯ
Таблица УПЛ после 22-го тура
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