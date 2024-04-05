УПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Прямые трансляции поединков "Динамо" – ЛНЗ и "Днепр-1" – "Заря" будут доступны на нашем сайте.

6 – 9 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.

Он начнется в субботу поединком, в котором "Верес" сыграет против "Оболони".

В воскресенье "Черноморец" сразится с "Александрией", "Колос" встретится с "Металлистом 1925", а "Шахтер" сойдется с "Рухом".

В понедельник "Минай" померяется силами с "Полесьем", "Динамо" будет противостоять ЛНЗ, а "Кривбасс" постарается одолеть "Ворсклу".

Завершится тур во вторник, когда "Днепр-1" проведет дуэль с "Зарей".

Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Поединки "Динамо" – ЛНЗ и "Днепр-1" – "Заря" также можно будет посмотреть в прямом эфире на нашем сайте.

После 22-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (46 очков + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (46). На третьем месте – "Динамо" (44 + два поединка в запасе). Четвертое место занимает "Днепр-1" (42).

Матчи 24-го тура УПЛ состоятся 13 – 15 апреля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 22-го тура

Таблица УПЛ после 22-го тура / Фото: flashscore.ua

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