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УПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица
В центральном поединке тура "Александрия" будет принимать "Кривбасс".
4-7 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу поединком, в котором "Ингулец" сыграет против "Оболони".
В субботу "Ворскла" сразится с "Зарей", а "Черноморец" будет принимать ЛНЗ.
В воскресенье "Александрия" встретится с "Кривбассом", "Динамо" примет "Левый Берег", а "Шахтер" сойдется с "Вересом".
Завершится тур в понедельник: "Колос" померяется силами с "Рухом", а "Полесье" будет принимать "Карпаты".
Расписание и результаты матчей 23-го тура УПЛ
Пятница, 4 апреля
15:30 "Ингулец" – "Оболонь"
Суббота, 5 апреля
13:00 "Ворскла" – "Заря"
15:30 "Черноморец" – ЛНЗ
Воскресенье, 6 апреля
13:00 "Александрия" – "Кривбасс"
15:30 "Динамо" – "Левый Берег"
18:00 "Шахтер" – "Верес"
Понедельник, 7 апреля
15:30 "Колос" – "Рух"
18:00 "Полесье" – "Карпаты"
По итогам 22-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (54 очка). На втором месте идет "Александрия" (50 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (44 пункта), который имеет матч в запасе.
Таблица УПЛ после 22-го тура
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