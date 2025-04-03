УПЛ: расписание и результаты матчей 23-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Александрия" / © ФК Александрия

Реклама

4-7 апреля состоятся матчи 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором "Ингулец" сыграет против "Оболони".

В субботу "Ворскла" сразится с "Зарей", а "Черноморец" будет принимать ЛНЗ.

Реклама

В воскресенье "Александрия" встретится с "Кривбассом", "Динамо" примет "Левый Берег", а "Шахтер" сойдется с "Вересом".

Завершится тур в понедельник: "Колос" померяется силами с "Рухом", а "Полесье" будет принимать "Карпаты".

Расписание и результаты матчей 23-го тура УПЛ

Пятница, 4 апреля

15:30 "Ингулец" – "Оболонь"

Суббота, 5 апреля

13:00 "Ворскла" – "Заря"

15:30 "Черноморец" – ЛНЗ

Воскресенье, 6 апреля

13:00 "Александрия" – "Кривбасс"

15:30 "Динамо" – "Левый Берег"

18:00 "Шахтер" – "Верес"

Понедельник, 7 апреля

15:30 "Колос" – "Рух"

18:00 "Полесье" – "Карпаты"

По итогам 22-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (54 очка). На втором месте идет "Александрия" (50 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (44 пункта), который имеет матч в запасе.

Таблица УПЛ после 22-го тура

Таблица УПЛ после 22-го тура / © flashscore.ua

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – “Спорт” с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.