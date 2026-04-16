УПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 24-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 17 по 20 апреля состоятся матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 17 апреля: "Динамо" после двух поражений подряд в чемпионате примет "Зарю", а "Оболонь" встретится с "Полтавой".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Заря".
В субботу, 18 апреля, лидер чемпионата ЛНЗ приедет в гости к "Колосу", а "Металлист 1925" посоревнуется с "Кудровкой".
В воскресенье, 19 апреля, "Кривбасс" сразится с "Рухом", а "Карпаты" померяются силами с "Эпицентром".
Завершится тур в понедельник, 20 апреля: "Александрия" сойдется с "Вересом", а "Шахтер" сыграет против "Полесья".
Расписание и результаты матчей 24-го тура УПЛ
Пятница, 17 апреля
15:30 "Динамо" — "Заря"
18:00 "Оболонь" — "Полтава"
Суббота, 18 апреля
13:00 "Колос" — ЛНЗ
15:30 "Металлист 1925" — "Кудровка"
Воскресенье, 19 апреля
13:00 "Кривбасс" — "Рух"
15:30 "Эпицентр" — "Карпаты"
Понедельник, 20 апреля
13:00 "Александрия" — "Верес"
18:00 "Шахтер" — "Полесье"
Таблица УПЛ после 23-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
