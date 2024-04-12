УПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре станут поединки "Александрия" – "Динамо" и "Ворскла" – "Шахтер".

13 – 15 апреля состоятся матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Оболонь" примет "Минай", "Динамо" на выезде встретится с "Александрией", а "Рух" дома сразится с "Кривбассом".

В воскресенье "Шахтер" приедет в гости к "Ворскле", "Заря" сойдется с "Черноморцем", а "Полесье" на своем поле будет пытаться одолеть "Колос".

Завершится тур в понедельник: ЛНЗ сыграет против "Вереса", а "Металлист 1925" попробует свои силы в поединке с "Днепром-1".

Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Поединок "Заря" – "Черноморец" также можно посмотреть в прямом эфире на нашем сайте.

После 23-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (49 очков + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (47). На третьем месте – "Динамо" (45 + два поединка в запасе). Четвертую строчку занимает "Днепр-1" (43).

Матчи 25-го тура УПЛ состоятся 20 – 22 апреля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 23-го тура

Таблица УПЛ после 23-го тура / Фото: flashscore.ua

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

АПЛ: расписание и результаты матчей 33-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Бундеслига: расписание и результаты матчей 29-го тура чемпионата Германии по футболу, турнирная таблица

Ла Лига: расписание и результаты матчей 31-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица