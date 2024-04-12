УПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Центральными в туре станут поединки "Александрия" – "Динамо" и "Ворскла" – "Шахтер".
13 – 15 апреля состоятся матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Оболонь" примет "Минай", "Динамо" на выезде встретится с "Александрией", а "Рух" дома сразится с "Кривбассом".
В воскресенье "Шахтер" приедет в гости к "Ворскле", "Заря" сойдется с "Черноморцем", а "Полесье" на своем поле будет пытаться одолеть "Колос".
Завершится тур в понедельник: ЛНЗ сыграет против "Вереса", а "Металлист 1925" попробует свои силы в поединке с "Днепром-1".
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- После 23-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (49 очков + две игры в запасе). На второй позиции – "Кривбасс" (47). На третьем месте – "Динамо" (45 + два поединка в запасе). Четвертую строчку занимает "Днепр-1" (43).
- Матчи 25-го тура УПЛ состоятся 20 – 22 апреля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|Суббота, 13 апреля
|13:00
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|МИНАЙ
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ДИНАМО
|18:00
|РУХ
|_:_
|КРИВБАСС
|Воскресенье, 14 апреля
|13:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|ШАХТЕР
|15:30
|ЗАРЯ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|КОЛОС
|Понедельник, 15 апреля
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ВЕРЕС
|18:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ДНЕПР-1
Таблица УПЛ после 23-го тура
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