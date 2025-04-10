УПЛ: расписание и результаты матчей 24-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" – "Кривбасс" / © ФК Динамо Киев

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11-14 апреля состоятся матчи 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу поединком, в котором действующий чемпион "Шахтер" приедет в гости к ЛНЗ.

В субботу в центральном поединке тура "Динамо" в Кривом Роге встретится с "Кривбассом".

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В тот же день "Александрия" сразится с "Рухом", а "Оболонь" примет "Черноморец".

В воскресенье "Полесье" сыграет с "Ворсклой", "Левый Берег" померяется силами с "Колосом", а "Заря" будет противостоять "Вересу".

Завершится тур в понедельник, когда "Карпаты" сойдутся с "Ингульцом".

Расписание и результаты матчей 24-го тура УПЛ

Пятница, 11 апреля

15:30 ЛНЗ – "Шахтер"

Суббота, 12 апреля

13:00 "Кривбасс" – "Динамо"

15:30 "Рух" - "Александрия"

18:00 "Оболонь" - "Черноморец"

Воскресенье, 13 апреля

13:00 "Ворскла" – "Полесье"

15:30 "Левый Берег" – "Колос"

18:00 "Заря" – "Верес"

Понедельник, 14 апреля

15:30 "Ингулец" – "Карпаты"

По итогам 23-го тура таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (57 очков). На втором месте идет "Александрия" (53 балла). Третью позицию занимает "Шахтер" (47 пунктов), который имеет матч в запасе.

Таблица УПЛ после 23-го тура

Таблица УПЛ после 23-го тура / © flashscore.ua

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