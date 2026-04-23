УПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 25-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 24 по 27 апреля состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 24 апреля: "Колос" встретится с "Полтавой".
В субботу, 25 апреля, во львовском дерби посоревнуются "Рух" и "Карпаты".
В воскресенье, 26 апреля, "Динамо" сыграет с "Кривбассом", ЛНЗ будет противостоять "Металлисту 1925", "Шахтер" поборется с "Кудровкой", а "Полесье" примет "Оболонь".
Завершится тур в понедельник, 27 апреля: "Эпицентр" сойдется с "Александрией", а "Заря" померяется силами с "Вересом".
Расписание и результаты матчей 25-го тура УПЛ
Пятница, 24 апреля
15:30 "Колос" — "Полтава"
Суббота, 25 апреля
18:00 "Рух" — "Карпаты"
Воскресенье, 26 апреля
13:00 "Кривбасс" — "Динамо"
15:30 ЛНЗ — "Металлист 1925"
18:00 "Кудровка" — "Шахтер"
18:00 "Полесье" — "Оболонь"
Понедельник, 27 апреля
13:00 "Эпицентр" — "Александрия"
15:30 "Заря" — "Верес"
Таблица УПЛ после 24-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Отметим, что в четверг, 23 апреля, "Шахтер" проведет перенесенный матч 21-го тура УПЛ против "Зари". Начало игры — в 15:30.
