УПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" — "Кривбасс" / © ФК Динамо Киев

С 24 по 27 апреля состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 24 апреля: "Колос" встретится с "Полтавой".

В субботу, 25 апреля, во львовском дерби посоревнуются "Рух" и "Карпаты".

В воскресенье, 26 апреля, "Динамо" сыграет с "Кривбассом", ЛНЗ будет противостоять "Металлисту 1925", "Шахтер" поборется с "Кудровкой", а "Полесье" примет "Оболонь".

Завершится тур в понедельник, 27 апреля: "Эпицентр" сойдется с "Александрией", а "Заря" померяется силами с "Вересом".

Расписание и результаты матчей 25-го тура УПЛ

Пятница, 24 апреля

15:30 "Колос" — "Полтава"

Суббота, 25 апреля

18:00 "Рух" — "Карпаты"

Воскресенье, 26 апреля

13:00 "Кривбасс" — "Динамо"

15:30 ЛНЗ — "Металлист 1925"

18:00 "Кудровка" — "Шахтер"

18:00 "Полесье" — "Оболонь"

Понедельник, 27 апреля

13:00 "Эпицентр" — "Александрия"

15:30 "Заря" — "Верес"

Таблица УПЛ после 24-го тура

Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Отметим, что в четверг, 23 апреля, "Шахтер" проведет перенесенный матч 21-го тура УПЛ против "Зари". Начало игры — в 15:30.

