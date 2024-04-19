УПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Шахтер" лидирует в чемпионской гонке, опережая "Динамо" на четыре очка.
20 – 22 апреля состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Черноморец" примет "Кривбасс", а "Ворскла" померяется силами с "Колосом".
В воскресенье "Днепр-1" приедет в гости к "Вересу", "Александрия" сыграет против ЛНЗ, а "Динамо" будет принимать "Полесье".
Завершится тур в понедельник: "Минай" сразится с "Рухом", "Металлист 1925" будет противостоять "Оболони", а "Шахтер" попытается победить "Зарю".
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Онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Полесье" будет доступна в прямом эфире на нашем сайте.
- После 24-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (55 очков + игра в запасе). На второй позиции – "Динамо" (51 + поединок в запасе). На третьем месте – "Кривбасс" (48). Четвертое место занимает "Днепр-1" (44).
- Матчи 26-го тура УПЛ состоятся 27 – 29 апреля.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
|Суббота, 20 апреля
|15:30
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|_:_
|КРИВБАСС
|18:00
|ВОРСКЛА
|_:_
|КОЛОС
|Воскресенье, 21 апреля
|13:00
|ВЕРЕС
|_:_
|ДНЕПР-1
|15:30
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|ДИНАМО
|_:_
|ПОЛЕСЬЕ
|Понедельник, 22 апреля
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|РУХ
|15:30
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ЗАРЯ
Таблица УПЛ после 24-го тура
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