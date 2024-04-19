УПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Шахтер" лидирует в чемпионской гонке, опережая "Динамо" на четыре очка.

20 – 22 апреля состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Черноморец" примет "Кривбасс", а "Ворскла" померяется силами с "Колосом".

В воскресенье "Днепр-1" приедет в гости к "Вересу", "Александрия" сыграет против ЛНЗ, а "Динамо" будет принимать "Полесье".

Завершится тур в понедельник: "Минай" сразится с "Рухом", "Металлист 1925" будет противостоять "Оболони", а "Шахтер" попытается победить "Зарю".

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После 24-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (55 очков + игра в запасе). На второй позиции – "Динамо" (51 + поединок в запасе). На третьем месте – "Кривбасс" (48). Четвертое место занимает "Днепр-1" (44).

Матчи 26-го тура УПЛ состоятся 27 – 29 апреля.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 24-го тура

Таблица УПЛ после 24-го тура / Фото: flashscore.ua

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