УПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

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18-20 апреля состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Александрия" встретится с "Ворсклой", а "Динамо" будет принимать "Оболонь".

В субботу "Карпаты" во львовском дерби сразятся с "Рухом", "Полесье" сойдется с "Левым Берегом", а "Шахтер" будет противостоять "Колосу".

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Завершится тур в воскресенье: "Кривбасс" примет "Зарю", "Ингулец" сыграет против ЛНЗ, а "Верес" померяется силами с "Черноморцем".

Расписание и результаты матчей 25-го тура УПЛ

Пятница, 18 апреля

13:00 "Ворскла" – "Александрия"

18:00 "Динамо" – "Оболонь"

Суббота, 19 апреля

13:00 "Карпаты" – "Рух"

15:30 "Левый Берег" – "Полесье"

18:00 "Шахтер" – "Колос"

Воскресенье, 20 апреля

13:00 "Кривбасс" – "Заря"

15:30 "Ингулец" – ЛНЗ

18:00 "Верес" – "Черноморец"

За шесть туров до конца таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (60 очков). На втором месте идет "Александрия" (54 балла). Третью позицию занимает "Шахтер" (53 пункта).

Таблица УПЛ после 24-го тура

Таблица УПЛ после 24-го тура / © flashscore.ua

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