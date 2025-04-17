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УПЛ: расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица
За шесть туров до конца "Динамо" лидирует в УПЛ, имея 6 очков преимущества над "Александрией" и 7 баллов – над "Шахтером".
18-20 апреля состоятся матчи 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу: "Александрия" встретится с "Ворсклой", а "Динамо" будет принимать "Оболонь".
В субботу "Карпаты" во львовском дерби сразятся с "Рухом", "Полесье" сойдется с "Левым Берегом", а "Шахтер" будет противостоять "Колосу".
Завершится тур в воскресенье: "Кривбасс" примет "Зарю", "Ингулец" сыграет против ЛНЗ, а "Верес" померяется силами с "Черноморцем".
Расписание и результаты матчей 25-го тура УПЛ
Пятница, 18 апреля
13:00 "Ворскла" – "Александрия"
18:00 "Динамо" – "Оболонь"
Суббота, 19 апреля
13:00 "Карпаты" – "Рух"
15:30 "Левый Берег" – "Полесье"
18:00 "Шахтер" – "Колос"
Воскресенье, 20 апреля
13:00 "Кривбасс" – "Заря"
15:30 "Ингулец" – ЛНЗ
18:00 "Верес" – "Черноморец"
За шесть туров до конца таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (60 очков). На втором месте идет "Александрия" (54 балла). Третью позицию занимает "Шахтер" (53 пункта).
Таблица УПЛ после 24-го тура
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