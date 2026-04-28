- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 26-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 1 по 4 мая состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 1 мая: "Кривбасс", который в прошлом туре проиграл "Динамо" (5:6) в самом результативном матче в истории УПЛ, встретится с аутсайдером чемпионата "Полтавой".
В субботу, 2 мая, "Колос" сразится с "Александрией", "Верес" примет "Эпицентр", а ЛНЗ будет противостоять "Карпатам".
В воскресенье, 3 мая, "Оболонь" поборется с "Кудровкой", "Металлист 1925" сыграет против "Полесья", а в центральном поединке тура сойдутся "Динамо" и "Шахтер", который уверенно лидирует в УПЛ.
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Шахтер".
Завершится тур в понедельник, 4 мая: "Рух" померяется силами с "Зарей".
Расписание и результаты матчей 26-го тура УПЛ
Пятница, 1 мая
15:30 "Полтава" — "Кривбасс"
Суббота, 2 мая
13:00 "Александрия" — "Колос"
15:30 "Верес" — "Эпицентр"
18:00 "Карпаты" — ЛНЗ
Воскресенье, 3 мая
13:00 "Оболонь" — "Кудровка"
15:30 "Металлист 1925" — "Полесье"
18:00 "Динамо" — "Шахтер"
Понедельник, 4 мая
18:00 "Рух" — "Заря"
Таблица УПЛ после 25-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко приблизился к бомбардирскому рекорду УПЛ.