УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица

"Динамо" — "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

С 1 по 4 мая состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

Он начнется в пятницу, 1 мая: "Кривбасс", который в прошлом туре проиграл "Динамо" (5:6) в самом результативном матче в истории УПЛ, встретится с аутсайдером чемпионата "Полтавой".

В субботу, 2 мая, "Колос" сразится с "Александрией", "Верес" примет "Эпицентр", а ЛНЗ будет противостоять "Карпатам".

В воскресенье, 3 мая, "Оболонь" поборется с "Кудровкой", "Металлист 1925" сыграет против "Полесья", а в центральном поединке тура сойдутся "Динамо" и "Шахтер", который уверенно лидирует в УПЛ.

Завершится тур в понедельник, 4 мая: "Рух" померяется силами с "Зарей".

Расписание и результаты матчей 26-го тура УПЛ

Пятница, 1 мая

15:30 "Полтава" — "Кривбасс"

Суббота, 2 мая

13:00 "Александрия" — "Колос"

15:30 "Верес" — "Эпицентр"

18:00 "Карпаты" — ЛНЗ

Воскресенье, 3 мая

13:00 "Оболонь" — "Кудровка"

15:30 "Металлист 1925" — "Полесье"

18:00 "Динамо" — "Шахтер"

Понедельник, 4 мая

18:00 "Рух" — "Заря"

Таблица УПЛ после 25-го тура

Ранее сообщалось, что полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко приблизился к бомбардирскому рекорду УПЛ.

