УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Видеотрансляции поединков "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Оболонь" будут доступны на нашем сайте.

27 – 29 апреля состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Днепр-1" примет "Динамо", "Минай" встретится с "Черноморцем", "Шахтер" приедет в гости к ЛНЗ, а "Рух" померяется силами с "Вересом".

В воскресенье "Заря" сыграет против "Оболони", "Колос" сразится с "Александрией", а "Кривбасс" будет принимать "Металлист 1925".

Завершится тур в понедельник, когда "Полесье" на своем поле сойдется с "Ворсклой".

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Видеотрансляции поединков "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Оболонь" будут доступны в прямом эфире на нашем сайте.

После 25-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (58 очков + игра в запасе). На второй позиции – "Динамо" (54 + поединок в запасе). На третьем месте – "Кривбасс" (51). Четвертое место занимает "Днепр-1" (45).

Матчи 27-го тура УПЛ состоятся 4 – 6 мая.

Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.

Таблица УПЛ после 25-го тура

Таблица УПЛ после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

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