УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

Видеотрансляции поединков "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Оболонь" будут доступны на нашем сайте.
27 – 29 апреля состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Днепр-1" примет "Динамо", "Минай" встретится с "Черноморцем", "Шахтер" приедет в гости к ЛНЗ, а "Рух" померяется силами с "Вересом".
В воскресенье "Заря" сыграет против "Оболони", "Колос" сразится с "Александрией", а "Кривбасс" будет принимать "Металлист 1925".
Завершится тур в понедельник, когда "Полесье" на своем поле сойдется с "Ворсклой".
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Видеотрансляции поединков "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Оболонь" будут доступны в прямом эфире на нашем сайте.
- После 25-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (58 очков + игра в запасе). На второй позиции – "Динамо" (54 + поединок в запасе). На третьем месте – "Кривбасс" (51). Четвертое место занимает "Днепр-1" (45).
- Матчи 27-го тура УПЛ состоятся 4 – 6 мая.
- Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
|Суббота, 27 апреля
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|ДИНАМО
|13:00
|МИНАЙ
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|15:30
|ЛНЗ
|_:_
|ШАХТЕР
|18:00
|РУХ
|_:_
|ВЕРЕС
|Воскресенье, 28 апреля
|13:00
|ЗАРЯ
|_:_
|ОБОЛОНЬ
|15:30
|КОЛОС
|_:_
|АЛЕКСАНДРИЯ
|18:00
|КРИВБАСС
|_:_
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|Понедельник, 29 апреля
|18:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ВОРСКЛА
Таблица УПЛ после 25-го тура
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