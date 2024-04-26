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УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" – "Днепр-1" / Фото: ФК Динамо Киев

Видеотрансляции поединков "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Оболонь" будут доступны на нашем сайте.

27 – 29 апреля состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Днепр-1" примет "Динамо", "Минай" встретится с "Черноморцем", "Шахтер" приедет в гости к ЛНЗ, а "Рух" померяется силами с "Вересом".

В воскресенье "Заря" сыграет против "Оболони", "Колос" сразится с "Александрией", а "Кривбасс" будет принимать "Металлист 1925".

Завершится тур в понедельник, когда "Полесье" на своем поле сойдется с "Ворсклой".

Матчи чемпионата Украины по футболу можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Видеотрансляции поединков "Днепр-1" – "Динамо" и "Заря" – "Оболонь" будут доступны в прямом эфире на нашем сайте.

  • После 25-го тура таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (58 очков + игра в запасе). На второй позиции – "Динамо" (54 + поединок в запасе). На третьем месте – "Кривбасс" (51). Четвертое место занимает "Днепр-1" (45).
  • Матчи 27-го тура УПЛ состоятся 4 – 6 мая.
  • Новичками УПЛ-2023/24 стали "Полесье", "Оболонь" и ЛНЗ.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
Суббота, 27 апреля
13:00 ДНЕПР-1 Днепр-1 _:_ Динамо ДИНАМО
13:00 МИНАЙ Минай _:_ Черноморец ЧЕРНОМОРЕЦ
15:30 ЛНЗ ЛНЗ _:_ Шахтер ШАХТЕР
18:00 РУХ Движение _:_ Вереск ВЕРЕС
Воскресенье, 28 апреля
13:00 ЗАРЯ Заря _:_ Оболонь ОБОЛОНЬ
15:30 КОЛОС Колос _:_ Александрия АЛЕКСАНДРИЯ
18:00 КРИВБАСС Кривбасс _:_ Металлист 1925 МЕТАЛЛИСТ 1925
Понедельник, 29 апреля
18:00 ПОЛЕСЬЕ Полесье _:_ Ворскла ВОРСКЛА

Таблица УПЛ после 25-го тура

Таблица УПЛ после 25-го тура / © flashscore.ua
Таблица УПЛ после 25-го тура / Фото: flashscore.ua

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