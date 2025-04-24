УПЛ: расписание и результаты матчей 26-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Динамо" – "Шахтер" / © ФК Динамо Киев

Реклама

25-27 апреля состоятся матчи 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Александрия" сыграет против "Ингульца", а "Заря" сразится с "Левым Берегом".

В субботу "Черноморец" встретится с "Рухом", "Кривбасс" будет противостоять ЛНЗ, а "Оболонь" примет "Карпаты".

Реклама

Завершится тур в воскресенье: "Ворскла" померяется силами с "Вересом", "Полесье" приедет в гости к "Колосу", а в центральном поединке тура сойдутся "Шахтер" и "Динамо".

Расписание и результаты матчей 26-го тура УПЛ

Пятница, 25 апреля

15:30 "Ингулец" – "Александрия"

18:00 "Заря" – "Левый Берег"

Суббота, 26 апреля

13:00 "Черноморец" – "Рух"

15:30 ЛНЗ – "Кривбасс"

18:00 "Оболонь" – "Карпаты"

Воскресенье, 27 апреля

13:00 "Ворскла" – "Верес"

15:30 "Колос" – "Полесье"

18:00 "Шахтер" – "Динамо"

За пять туров до конца таблицу УПЛ единолично возглавляет "Динамо" (63 очка). На втором месте идет "Александрия" (57 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (53 пункта).

Таблица УПЛ после 25-го тура

Таблица УПЛ после 25-го тура / © flashscore.ua

Все матчи чемпионата Украины по футболу транслирует в прямом эфире канал UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – “Спорт” с Матч-центром на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание трансляций, результаты и записи поединков, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент.