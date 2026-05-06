- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 27-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
С 8 по 10 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Он начнется в пятницу, 8 мая: "Кривбасс" примет "Карпаты", "Колос" встретится с "Кудровкой", а "Полесье" померяется силами с "Александрией".
В субботу, 9 мая, "Рух" сразится с "Вересом", "Динамо" приедет в гости к ЛНЗ, "Металлист 1925" будет противостоять "Заре", а "Оболонь" поборется с "Эпицентром".
Завершится тур в воскресенье, 10 мая: "Шахтер" досрочно станет чемпионом, если обыграет худшую команду лиги "Полтаву".
Расписание и результаты матчей 27-го тура УПЛ
Пятница, 8 мая
13:00 "Кривбасс" — "Карпаты"
15:30 "Колос" — "Кудровка"
18:00 "Полесье" — "Александрия"
Суббота, 9 мая
13:00 "Рух" — "Верес"
15:30 ЛНЗ — "Динамо"
18:00 "Заря" — "Металлист 1925"
18:00 "Оболонь" — "Эпицентр"
Воскресенье, 10 мая
15:30 "Полтава" — "Шахтер"
Таблица УПЛ после 26-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее мы писали, что стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу.