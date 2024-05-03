УПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

За четыре тура до финиша интрига в борьбе за чемпионство сохраняется.

4 – 6 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

В субботу "Александрия" примет "Рух", "Оболонь" дома встретится с ЛНЗ, а "Металлист 1925" померяется силами с "Ворсклой".

В воскресенье "Полесье" на своем поле сойдется с "Зарей", "Динамо" будет принимать "Колос", а "Шахтер" сразится с "Черноморцем".

Завершится тур в понедельник: "Днепр-1" на домашней арене сыграет с "Кривбассом", а "Верес" в родных стенах попытается одолеть "Минай".

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За четыре тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (64 очка). На второй позиции – "Динамо" (60). На третьем месте – "Кривбасс" (54). Четвертое место занимает "Днепр-1" (45).

В зоне прямого вылета из УПЛ идут аутсайдеры – "Минай" и "Металлист 1925" (по 19 очков). На участие в матчах плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе претендуют "Оболонь" (22) и "Верес" (20).

Матчи 28-го тура УПЛ состоятся 11 – 13 мая. На субботу, 11 мая, запланированно украинское Классическое – "Шахтер" будет противостоять "Динамо".

Таблица УПЛ после 26-го тура

Таблица УПЛ после 26-го тура / Фото: flashscore.ua

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