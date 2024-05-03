УПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

За четыре тура до финиша интрига в борьбе за чемпионство сохраняется.
4 – 6 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.
В субботу "Александрия" примет "Рух", "Оболонь" дома встретится с ЛНЗ, а "Металлист 1925" померяется силами с "Ворсклой".
В воскресенье "Полесье" на своем поле сойдется с "Зарей", "Динамо" будет принимать "Колос", а "Шахтер" сразится с "Черноморцем".
Завершится тур в понедельник: "Днепр-1" на домашней арене сыграет с "Кривбассом", а "Верес" в родных стенах попытается одолеть "Минай".
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Видеотрансляции поединков "Динамо" – "Колос" и "Днепр-1" – "Кривбасс" будут доступны в прямом эфире на нашем сайте.
За четыре тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Шахтер" (64 очка). На второй позиции – "Динамо" (60). На третьем месте – "Кривбасс" (54). Четвертое место занимает "Днепр-1" (45).
В зоне прямого вылета из УПЛ идут аутсайдеры – "Минай" и "Металлист 1925" (по 19 очков). На участие в матчах плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе претендуют "Оболонь" (22) и "Верес" (20).
Матчи 28-го тура УПЛ состоятся 11 – 13 мая. На субботу, 11 мая, запланированно украинское Классическое – "Шахтер" будет противостоять "Динамо".
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ / УПЛ-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
|Суббота, 4 мая
|13:00
|АЛЕКСАНДРИЯ
|_:_
|РУХ
|15:30
|ОБОЛОНЬ
|_:_
|ЛНЗ
|18:00
|МЕТАЛЛИСТ 1925
|_:_
|ВОРСКЛА
|Воскресенье, 5 мая
|13:00
|ПОЛЕСЬЕ
|_:_
|ЗАРЯ
|15:30
|ДИНАМО
|_:_
|КОЛОС
|18:00
|ШАХТЕР
|_:_
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|Понедельник, 6 мая
|13:00
|ДНЕПР-1
|_:_
|КРИВБАСС
|18:00
|ВЕРЕС
|_:_
|МИНАЙ
Таблица УПЛ после 26-го тура
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