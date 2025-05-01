УПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Александрия" / © ФК Александрия

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2-4 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.

Он начнется в пятницу: "Карпаты" сразятся с "Левым Берегом", а "Рух" встретится с "Кривбассом".

В субботу "Шахтер" сойдется с "Черноморцем", "Динамо" померяется силами с "Ингульцом", а "Верес" примет "Оболонь".

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Завершится тур в воскресенье: ЛНЗ поборется с "Зарей", "Колос" сыграет с "Ворсклой", а "Полесье" будет принимать "Александрию".

Расписание и результаты матчей 27-го тура УПЛ

Пятница, 2 мая

15:30 "Левый Берег" – "Карпаты"

18:00 "Рух" – "Кривбасс"

Суббота, 3 мая

13:00 "Черноморец" – "Шахтер"

15:30 "Ингулец" – "Динамо"

18:00 "Верес" – "Оболонь"

Воскресенье, 4 мая

13:00 ЛНЗ – "Заря"

15:30 "Колос" – "Ворскла"

18:00 "Полесье" – "Александрия"

За четыре тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Динамо" (64 очка). На втором месте идет "Александрия" (60 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (54 пункта).

Таблица УПЛ после 26-го тура

Таблица УПЛ после 26-го тура / © flashscore.ua

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