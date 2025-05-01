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УПЛ: расписание и результаты матчей 27-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица
За четыре тура до финиша в УПЛ лидирует "Динамо", опережая "Александрию" на 4 очка.
2-4 мая состоятся матчи 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25.
Он начнется в пятницу: "Карпаты" сразятся с "Левым Берегом", а "Рух" встретится с "Кривбассом".
В субботу "Шахтер" сойдется с "Черноморцем", "Динамо" померяется силами с "Ингульцом", а "Верес" примет "Оболонь".
Завершится тур в воскресенье: ЛНЗ поборется с "Зарей", "Колос" сыграет с "Ворсклой", а "Полесье" будет принимать "Александрию".
Расписание и результаты матчей 27-го тура УПЛ
Пятница, 2 мая
15:30 "Левый Берег" – "Карпаты"
18:00 "Рух" – "Кривбасс"
Суббота, 3 мая
13:00 "Черноморец" – "Шахтер"
15:30 "Ингулец" – "Динамо"
18:00 "Верес" – "Оболонь"
Воскресенье, 4 мая
13:00 ЛНЗ – "Заря"
15:30 "Колос" – "Ворскла"
18:00 "Полесье" – "Александрия"
За четыре тура до конца таблицу УПЛ возглавляет "Динамо" (64 очка). На втором месте идет "Александрия" (60 баллов). Третью позицию занимает "Шахтер" (54 пункта).
Таблица УПЛ после 26-го тура
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