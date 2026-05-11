- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 1 мин
УПЛ: расписание и результаты матчей 28-го тура чемпионата Украины по футболу, таблица
Смотрите календарь и результаты всех поединков 28-го тура чемпионата Украины по футболу в элитном дивизионе, а также турнирную таблицу.
12 и 13 мая состоятся матчи 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.
Во вторник, 12 мая, "Александрия" примет "Зарю", "Полесье" встретится с "Эпицентром", "Кривбасс" сразится с "Вересом", а "Металлист 1925" померяется силами с "Карпатами".
В среду, 13 мая, "Кудровка" сразится с "Рухом", "Динамо" будет принимать "Колос", ЛНЗ сойдется с "Полтавой", а "Шахтер" после досрочного завоевания чемпионства сыграет против "Оболони".
На нашем сайте будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Колос".
Расписание и результаты матчей 28-го тура УПЛ
Вторник, 12 мая
13:00 "Александрия" — "Заря"
15:30 "Эпицентр" — "Полесье"
18:00 "Верес" — "Кривбасс"
18:00 "Металлист 1925" — "Карпаты"
Среда, 13 мая
13:00 "Кудровка" — "Рух"
15:30 "Динамо" — "Колос"
15:30 ЛНЗ — "Полтава"
18:00 "Шахтер" — "Оболонь"
Таблица УПЛ после 27-го тура
Все матчи УПЛ транслируются в прямом эфире на телеканале UPL.TV, который можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.